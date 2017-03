(PL)- Chiều 1-1, Công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Huỳnh Văn Ni (40 tuổi) và hai người khác ở huyện An Phú chở 201 bao đường cát lậu từ Campuchia nhập vào một kho đường ở địa bàn.

Kiểm tra thêm hai kho chứa đường, công an phát hiện thêm 776 bao đường cát không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị hơn 700 triệu đồng. Tất cả số đường cát nói trên đều bị niêm phong, tạm giữ.

T.SƠN - G.TUỆ