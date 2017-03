Đổi 16,5 triệu đồng tiền cháy cho tiểu thương Quảng Ngãi

Nghe tin có đoàn công tác của Trung ương về địa phương gặp gỡ các tiểu thương có tiền bị cháy sau vụ hỏa hoạn ở chợ, sáng sớm nay, anh Lương Hồng Thắng ở huyện Sơn Tịnh đến Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi hy vọng đổi lại được hơn 437 triệu đồng. Sau nhiều giờ chờ đợi, đến cuối buổi trưa nay, đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả kiểm tra là trường hợp số tiền bị cháy của anh Thắng chỉ có thể đổi được một khoản nhỏ hơn 1,5 triệu đồng.







Sáng nay, anh Lương Hồng Thắng mang hơn 437 triệu đồng bị cháy trong vụ hỏa hoạn chợ Quảng Ngãi thế nhưng Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi chỉ có thể đổi 1,5 triệu đồng. Ảnh: Trí Tín.

Cán bộ chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi dùng que tăm vạch đếm từng tờ tiền, dùng máy sấy tiền bị cháy. Ảnh: Trí Tín

Hàng trăm triệu đồng bị cháy vón cục vượt quá qui định nên phải chờ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến Thủ tướng. Ảnh: Trí Tín.

"Nghĩ có đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước về có máy móc, thiết bị kiểm định hiện đại xác định rõ ràng và đổi lại tiền bị cháy cho tôi. Ai ngờ họ nói những cọc tiền polymer bị cháy vón cục nhỏ hơn mức quy định nên để tổng hợp báo cáo lên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng", anh Thắng buồn bã nói.May mắn hơn anh Thắng, sáng nay, mang 37 triệu đồng bị cháy trong vụ hỏa hoạn đến ngân hàng, bà Trần Thị Tới ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi được đổi lại 11,5 triệu đồng (cọc tiền 500.000 đồng bị cháy). Số tiền còn lại chưa thể đổi lại được vì vón cục có kích thước tờ tiền nhỏ hơn 30% so với quy định. Bà Tới mếu máo nói: "Hỏa hoạn thiêu rụi gian hàng của tôi đã thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, nhờ bức tường của chợ đổ sập mà 37 triệu đồng mới bị cháy nham nhở thế này".Chứng kiến cán bộ của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi dùng que tăm tỉ mỉ gỡ đếm từng tờ tiền bị cháy, dùng máy sấy tóc sấy lại những tờ tiền mệnh giá 1.000, 2.000, 10.000 đồng còn sót lại sau vụ hỏa hoạn, các tiểu thương mủi lòng, xót xa."Bây giờ đổi lại tiền bị cháy được chừng nào hay chừng ấy. Sau vụ hỏa hoạn ở chợ Quảng Ngãi, chúng tôi trắng tay rồi. Hy vọng đổi được ít tiền lần này, gia đình chúng tôi có thể xoay sở bữa ăn qua ngày cho những ngày tới", ông Hà Lai ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi nghẹn ngào nói.Theo thống kê của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi, sáng nay có bốn tiểu thương đến xin đổi lại tiền bị cháy trong vụ hỏa hoạn ở chợ Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 480 triệu đồng nhưng mới đổi được 16,5 triệu đồng.Ông Nguyễn Tất Huynh, Phó cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước cho biết: "Sau khi kiểm tra số tiền bị cháy do hỏa hoạn ở chợ của các tiểu thương, chúng tôi yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi vận dụng Quyết định 24 trực tiếp đổi tiền ngay cho bà con trong sáng nay. Số tiền bị cháy còn lại không đảm bảo điều kiện cần và đủ theo thông lệ của Ngân hàng Nhà nước thì kết thúc chuyến công tác này, chúng tôi sẽ tổng hợp, báo cáo với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng".Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi văn bản trình Thủ tướng tạo điều kiện hỗ trợ cho các tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ 30 tỷ đồng và chỉ đạo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét hỗ trợ một khoản vốn vay ưu đãi để cho 424 hộ tiểu thương với mức vay kiến nghị khoảng 50 triệu đồng một hộ.Hiện Quảng Ngãi đang vận động các ngân hàng thương mại trên địa bàn cho tiểu thương chợ Quảng Ngãi vay vốn với số tiền tối đa là 80 triệu đồng một hộ, mức lãi suất 14-15% một năm và thời gian vay là 1,5 năm. Tỉnh sẽ trích ngân sách địa phương, ước tính khoảng 8 tỷ đồng để trả toàn bộ lãi suất thay cho các hộ tiểu thương. Như vậy, tiểu thương chợ Quảng Ngãi vay vốn ở các ngân hàng thương mại giống như mượn vốn kinh doanh.