Giá vàng không biến động nhiều trong tuần tới?

Mở đầu tuần giao dịch với 2 phiên gần như đi ngang trong vùng giá 1.653 - 1.663 USD/ounce, giá vàng đã bất ngờ tăng khá mạnh lên trên 1.680 USD/ounce ở phiên 30/1/2013. Tuy nhiên thị trường đã đảo chiều ngay ở phiên kế tiếp.

Giá vàng năm Quý Tỵ vẫn đang thử thách nhà đầu tư

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay tại New York lùi về mức 1.668 USD/ounce, chỉ cao hơn 0,3% so với tuần trước. Trong khi đó hợp đồng vàng giao tháng 2 trên sàn New York đứng ở mức 1.670,6 USD/ounce, cao hơn mức giá trung bình 200 ngày hiện là 1.663 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng cùng lúc với sự đi lên của thị trường chứng khoán Mỹ sau khi số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy số lượng việc làm được tạo ra trong các tháng 11 và 12/2012 cao hơn ước tính ban đầu. Điều này cho thấy kinh tế Mỹ dù còn ảm đạm nhưng đang phục hồi.

Cùng lúc đó thông tin về tình hình sản xuất và niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ đều tích cực. Những thông tin này đã khiến chỉ số Dow Jones lần đầu tiên kể từ tháng 10/2007 vọt qua 14.000 điểm, kéo giá vàng đi lên.

Dù vậy các nhà phân tích cho rằng việc tình hình việc làm được cải thiện khiến triển vọng của giá vàng bị xấu đi do vị thế tài sản phòng ngừa lạm phát sẽ mất dần. Trước đó FED từng tuyên bố sẽ bơm tiền kích thích kinh tế chừng nào thị trường việc làm phục hồi đạt mức kỳ vọng.

“Là một nhà đầu tư, tôi thực sự vật lộn với vàng bởi cũng như các loại hàng hóa khác, vàng không có lợi tức, do đó việc nắm giữ nó như một công cụ đầu tư giờ khá mạo hiểm”, Frances Hudson, nhà chiến lượng tại quỹ đầu tư Standard Life Investments, đơn vị quản lý khối tài sản 247 tỷ USD chia sẻ.

Nhận định về diễn biến giá vàng tuần tới, 12 trong số 26 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco cho rằng giá sẽ tăng, nhiều gấp 3 lần số người tin vào điều ngược lại. Trong khi đó có tới 10 chuyên gia nghiêng về khả năng giá vàng vẫn dao động trong khoảng giá hiện tại.

Theo ông Daniel Pavilonis, môi giới cao cấp thị trường hàng hóa của quỹ RJO Futures giá vàng vẫn sẽ mắc kẹt dưới 1.700 USD/ounce. “Có rất nhiều lí do để giá vàng đi lên, GDP yếu, số liệu việc làm không cao nhưng nó lại không”, Pavilonis nói.

Vì lí do đó ông cho rằng giá vàng vẫn sẽ loanh quanh trong khoảng 1.650 - 1.700 USD/ounce. “Tôi cho rằng giá vàng vẫn nằm trong khoảng đó. Có thể đồ thị giá sẽ thử thách và chạm ngưỡng 1.700 USD/ounce nhưng chưa có chất xúc tác nào đưa nó qua mức này”.

Trong tuần tới, mọi sự chú ý của giới đầu tư sẽ đổ dồn về cuộc họp của ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) diễn ra vào thứ Năm. Các nhà phân tích tại công ty Nomura cho rằng lãi suất sẽ được ECB giữ nguyên. “Chủ tịch Draghi có thể sẽ sử dụng một số từ ngữ êm dịu bằng cách tái khẳng định ECB tiếp tục cung cấp thanh khoản dồi dào trong thời gian tới. Nhìn chung chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ thay đổi lớn nào trong ngôn từ chủ chốt của ECB, nhất là liên quan tới những rủi ro đối với triển vọng kinh tế mà chúng tôi cho rằng vẫn trong xu hướng đi xuống”.

Thanh Tùng tổng hợp (Dân trí)