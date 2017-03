Giảm giá sữa: Khó!

DN đã tính mức lợi nhuận cần thiết cho mình Khi DN cho ra dòng sản phẩm cho trẻ 1-2 tuổi để phù hợp với quy định thì trước đó DN đã thực hiện việc thăm dò thị trường về một mức giá phù hợp mà vẫn có được mức lợi nhuận cần thiết. Trường hợp tất cả DN sữa đều ngầm thỏa thuận cùng tăng giá, Nhà nước phải can thiệp sớm dựa trên việc xác định giá thành sản phẩm và mức lợi nhuận hợp lý của công ty thống lĩnh thị trường để bảo vệ NTD. Ông TRẦN QUANG THẮNG, Viện trưởng Viện Kinh tế

và Quản lý TP.HCM Đại diện Siêu thị Lotte Mart cho biết đã nhận được thông báo đề nghị của nhà cung cấp Nam Dương là từ ngày 25-4 thay đổi giá sữa I Am Mother Kid, Mom và Majesty XO Care. Theo đó giá bán mới đối với sản phẩm I Am Mother Kid (cho trẻ 2-15 tuổi) là 328.000 đồng/hộp 400 g (giá cũ 290.000 đồng), 635.000 đồng/hộp 800 g (giá cũ 527.000 đồng). Công ty 3A cũng gửi thông báo đề nghị thay đổi giá vào ngày 16-4 cho sản phẩm Similac IQ 3 (cho trẻ 1-3 tuổi). Nguyên nhân tăng giá có phải là do thay đổi mẫu mã mới? “Hiện tại chưa có thay đổi về bao bì sản phẩm, tuy nhiên có thông tin cho biết sẽ thay đổi bao bì, nhãn mác trong thời gian sắp tới” - đại diện Lotte Mart nói thêm. ______________________________ Một DN ngành sữa cho biết 15% là sự sụt giảm sản lượng sữa ra thị trường của các DN từ khi áp giá trần sữa đến nay. Tồn kho lên đến vài chục triệu USD và mất hàng trăm tỉ đồng để tiêu hủy sữa.