Hành khách hút thuốc, xé túi áo phao trên máy bay

Ngày 20-2, tin từ Cảng vụ Hàng không Miền Nam cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt đối với hành khách Lưu Văn Thắng, sinh năm 1958 ở tỉnh Hưng Yên, vì hành vi hút thuốc lá trên máy bay dịp Tết Quý Tỵ vừa qua.



Trên chuyến bay VJ 8867 của VietJet Air từ Hà Nội đi TPHCM hôm mùng 2 Tết Quý Tỵ (ngày 11-2), ông Lưu Văn Thắng đã lên "cơn ghiền". Sẵn có thuốc lá và bật lửa mang theo người, hành khách này đã trốn vào toilet châm thuốc lá hút. Song mới chỉ rít được vài hơi thì bị hệ thống tự động cảnh báo. Cơ trưởng chuyến bay đã yêu cầu lập biên bản để bàn giao cho Cảng vụ Hàng không Miền Nam xử lý theo quy định.



Trước đó, khi chuẩn bị cất cánh, tiếp viên của VietJet Air đã nhiều lần đọc loa phát thanh thông báo đây là chuyến bay không hút thuốc lá, yêu cầu hành khách chấp hành đúng quy định, nếu vi phạm có thể bị phạt tiền đến 1 triệu đồng nhưng hành khách Thắng đã không cưỡng lại được cơn ghiền. Ông Thắng đã bị phạt 750.000 đồng cho hành vi vi phạm này.



Cùng ngày 11-2, cơ trưởng một chuyến bay khác của VietJet Air mang số hiệu VJ 8631 cũng đã phải lập biên bản đối với một nữ hành khách 34 tuổi vì đã tò mò xé túi áo phao trên máy bay.



Trong phần hướng dẫn an toàn trên máy bay do tiếp viên thực hiện trước khi cất cánh, có đoạn nói về cách sử dụng áo phao và được lưu ý: “Chỉ sử dụng trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên biển, khi có yêu cầu”. Tuy nhiên, nữ hành khách này vì tò mò đã quờ tay xuống dưới ghế ngồi, lấy áo phao ra để xem.



Khi nữ hành khách vừa xé túi bọc bên ngoài để giở áo ra xem thì tiếp viên đã phát hiện, lập biên bản để chuyển cơ quan chức năng xử lý. Hành khách này cho biết, do lần đầu đi máy bay nên không hiểu rõ quy định nên đã vô tình vi phạm.



Xét thấy hành khách có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu hiểu biết do đi máy bay lần đầu và thành khẩn nhận lỗi nên Cảng vụ Miền Nam đã xử phạt mức thấp nhất trong khung phạt từ 1-5 triệu đồng. Nữ hành khách này đã xin được nộp phạt ngay để kịp trở lại cơ quan làm việc sau khi về quê ăn Tết ở tỉnh Hà Tĩnh.





Theo T.Hà (NLĐ)