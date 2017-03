Nhân rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

Theo đó, các bộ Y tế, NN&PTNT, Công Thương cung cấp tài liệu và hỗ trợ điều kiện kỹ thuật để UBND cấp xã phối hợp với MTTQ vận động các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.





Trồng rau sạch tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: HTD

• Chiều 6-4, tại cuộc họp báo quý I do UBND TP Cần Thơ tổ chức, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết TP Cần Thơ thực hiện hỗ trợ người bán rau an toàn. Theo ông Toại, thời gian qua TP đã chỉ đạo hai sở Công Thương và NN&PTNT trước tết 2016 hỗ trợ tám hộ xây dựng tám điểm bán rau an toàn với kinh phí gần 30 triệu đồng. Sở Công Thương cùng với Sở NN&PTNT làm việc với các hợp tác xã rau an toàn để cung cấp rau cho các điểm rau sạch này. Thời gian tới TP sẽ thành lập ban chỉ đạo tìm giải pháp đưa rau sạch, an toàn đến người dân nhiều hơn.