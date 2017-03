Philippines lại mở thầu mua gạo, giá gạo thế giới đang tăng

Theo H.S (SGTT/ Bloomberg)

Ngân quỹ dành cho việc nhập gạo đợt này khoảng 324 triệu USD. Việc nhập gạo của Philippines năm 2010 đã khiến bộ Nông nghiệp Mỹ chỉnh lại số lượng gạo dự kiến giao dịch năm 2010 trên thế giới lên 29,5 triệu tấn.Trước đó, Philippines đã đưa ra ba đợt mở thầu nhập gạo cho năm 2010: ngày 4.11 (250.000 tấn, Việt Nam và Hàn Quốc đã trúng thầu), 600.000 tấn vào ngày 1.12 và 600.000 tấn khác vào 8.12.2009. Tính chung số lượng gạo Philippines cần nhập qua 4 đợt mở thầu gạo này lên đến 2,05 triệu tấn.Giá gạo thế giới hiện nay đang tăng, do sức cầu mạnh từ Philippines và có thể cả với Ấn Độ, nước từng xuất khẩu gạo nay đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt do mưa lũ làm mất 18% sản lượng. Hôm 18.11, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết Ấn Độ đang tìm mua 2 triệu tấn gạo.Ngày 23.11, gạo Mỹ giao dịch tại sàn hàng hoá Chicago ở mức 304,4 USD/tấn, tăng đến 36% so mức giá trong tháng 3.2009. Gạo Thái Lan 100% loại B từ mức 525 USD/tấn tháng 10 đã vọt lên 561 USD/tấn, tăng 6,9%.