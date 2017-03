“Queen - Vạn Thành” tự hào thương hiệu Việt

Tích cực tham gia công tác xã hội Khi biết được thông tin từ UBND tỉnh Long An về việc xây dựng BV Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa nhằm phục vụ bà con nghèo vùng sâu vùng xa trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, ông Trương Ty và ban lãnh đạo Công ty Nệm Vạn Thành đã nhanh chóng hưởng ứng bằng việc hỗ trợ 250 tấm nệm (tương đương 300 triệu đồng). Trong không khí vui mừng khi BV Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa khánh thành và đi vào hoạt động, tại lễ tiếp nhận 250 tấm nệm Vạn Thành, diễn ra ngày 9-5, ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, gửi lời tri ân: “Những món quà mà tỉnh tiếp nhận hôm nay mang đậm tinh thần nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các doanh nghiệp thành đạt đối với cộng đồng xã hội và sức khỏe người dân. Những món quà ý nghĩa này sẽ được chuyển đến bệnh viện, đến các đối tượng chính sách xã hội trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận những tình cảm và sự đóng góp thiết thực của quý công ty, đặc biệt là Công ty TNHH Nệm Vạn Thành đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh”. Đây chỉ là một trong số các hoạt động xã hội tích cực của Công ty Nệm Vạn Thành. Bởi ban lãnh đạo luôn tâm niệm “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và ý thức lợi nhuận của công ty nhận được từ xã hội nên thường tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hằng năm nệm Vạn Thành dành hàng tỉ đồng làm từ thiện, đóng góp quỹ vì người nghèo, thiên tai bão lụt, khuyến học, xây dựng cầu nông thôn, xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng…. QUÝ AN