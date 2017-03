Trung Quốc tịch thu hơn 100 tấn dầu ăn "bẩn"

Trong một tuyên bố ngày 13/9, bộ trên cho biết lực lượng công an đã phá vỡ một mạng lưới tội phạm hoạt động tại 14 tỉnh thành nước này và đã tịch thu hơn 100 tấn dầu ăn, làm từ dầu ăn thừa lấy ở các rãnh thải đằng sau các nhà hàng.



Công an đã vào cuộc từ tháng Ba vừa qua sau khi người dân hạt Ninh Hải, thuộc Tỉnh Triết Giang (miền Đông Trung Quốc) thông báo có một nhóm người đang thu mua dầu ăn thừa của các nhà hàng.



Trong một cuộc trấn áp tội phạm liên tỉnh được phát động từ giữa tháng Bảy, các chiến sĩ công an các tỉnh Triết Giang, Sơn Đông và Hà Nam đã phối hợp phá bỏ các địa điểm sản xuất ngầm và phát hiện hai đường dây sản xuất dầu ăn bất hợp pháp liên tỉnh và bắt giữ các đối tượng trên.





(TTXVN/Vietnam+)