Vì sao du lịch Việt Nam thua các nước

Làm du lịch theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” Ông Sonny Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phương Đông, cho rằng so với các nước như Campuchia, Thái Lan… thì Việt Nam không thua về điểm đến khi có các di sản văn hóa, biển đảo, các địa điểm du lịch nổi tiếng. Thế nhưng du lịch Việt Nam thua ngay cả Campuchia do chưa đa dạng hóa sản phẩm và một số chính sách cũng chưa hợp lý. Chẳng hạn khách du lịch đến thành phố nào đó ngoài nghỉ dưỡng, họ còn có nhu cầu vui chơi giải trí về đêm (đi bar, câu lạc bộ…) nhưng chúng ta không đáp ứng được vì phải đóng cửa sớm. “Cách làm du lịch của Việt Nam còn kém. Lý do là chúng ta cứ nghĩa rằng mình là điểm đến an toàn, thân thiện rồi thì cứ việc ngồi ở nhà khách sẽ tự đến. Thực tế, nếu chúng ta đẹp, tốt mà không quảng bá thì ai biết mình đẹp, tốt. Thế nên khách đến Việt Nam chỉ bằng 1/3 Thái Lan (7 triệu lượt khách/năm). Campuchia là thị trường mới nổi nhưng đã thu hút gần 4 triệu lượt khách” - ông Sơn nói. Campuchia thu hút khách tốt nhờ biết đầu tư, biết làm du lịch. Ví dụ họ chủ động đi tìm hiểu thị trường, chịu khó xúc tiến quảng bá hình ảnh… Còn Việt Nam làm xúc tiến kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” thì khó mà hiệu quả. “Nếu chúng ta có ít kinh phí thì có thể làm theo cách thuê các công ty digital marketing làm, muốn quảng bá ở thị trường nào thì họ có thể làm ngay. Các công ty du lịch đã làm theo cách này, thế giới ai cũng biết. Vậy sao Tổng cục Du lịch không làm được như vậy?” - ông Sơn đặt vấn đề. Khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm Trước tình hình khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm trong thời gian qua, ảnh hưởng đến doanh thu ngành du lịch, ông Nam cho biết: Trung Quốc là thị trường khách outbound (du khách ở trong nước đi ra nước ngoài du lịch) lớn nhất thế giới. Không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia khác đang rất quan tâm, phát triển thị trường này. Nếu khách Trung Quốc sụt giảm, tổng thu từ du lịch của Việt Nam chắc chắn bị ảnh hưởng. Do vậy, cần phải tăng cường đầu tư, xúc tiến thị trường này, nhất là trong thời điểm khách Trung Quốc vẫn chưa phục hồi hoàn toàn như hiện nay.