Áp giải bị cáo nhiễm HIV dâm ô bé gái 11 tuổi bằng xe cấp cứu

Hôm nay (27-6), TAND huyện Hoa Lư, Ninh Bình xử sơ thẩm vụ Vũ Văn Hùng (52 tuổi, ngụ xã Trường Yên) về tội dâm ô đối với trẻ em. Vụ án này gây phẫn nộ dư luận bởi nghi phạm mang trong mình căn bệnh HIV, trong khi bị hại thì có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.



Do nhất định không chịu tới tòa theo giấy triệu tập, HĐXX quyết định áp giải bị cáo Hùng tới tòa. Hàng chục cảnh sát hỗ trợ tư pháp, nhân viên y tế cùng lực lượng công an địa phương đã có mặt tại nhà riêng của bị cáo này để thực hiện thủ tục áp giải.



Quá trình áp giải được giám sát bởi các kiểm sát viên và sự chứng kiến trực tiếp của HĐXX.



Do bị cáo nhiễm HIV và thường xuyên lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, lực lượng chức năng đã điều động xe cứu thương và cáng để phục vụ việc áp tải. Các chiến sĩ công an trực tiếp tham gia áp giải trang bị khẩu trang y tế và găng tay dày.



Sau khoảng 30 phút làm việc và thuyết phục, bị cáo Hùng được công an cùng các nhân viên y tế khiêng trên cáng để đưa tới tòa.



Khu vực áp giải được lực lượng công an bảo vệ an ninh rất nghiêm ngặt.



Bị cáo Hùng nằm trên cáng, tỏ ra mệt mỏi.



Theo cáo trạng, bị cáo này cũng thường xuyên lấy lý do sức khỏe không đảm bảo khiến việc giám định pháp y sinh dục và giám định sức khỏe không thể thực hiện được.



Khoảng 9 giờ, bị cáo 52 tuổi đã được đưa tới tòa. Lực lượng chức năng phải khiêng người này vào trong phòng xử, trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân.







Do phiên tòa xử kín, ngoài những người có mặt theo giấy triệu tập, báo chí và người dân tới theo dõi đều không được tham dự, phải di chuyển ra phía bên ngoài trụ sở TAND huyện Hoa Lư.



Nhiều người đứng từ phía ngoài để ngóng vào trong, theo dõi diễn biến phiên tòa.