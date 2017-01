Ba điểm nổi bật ở phiên tòa đại án 9.000 tỉ

Tòa khởi tố vụ án, công an khởi tố bị can Trong thời gian diễn ra phiên tòa phúc thẩm, tối 10-1, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với chín người nguyên thuộc nhóm hội đồng tín dụng NH Đại Tín (thuộc nhóm cổ đông Phú Mỹ của NH này). Trong số những người này có ông Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam, nguyên tổng giám đốc NH Đại Tín. Những người này bị khởi tố do liên quan đến hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và cố ý làm trái… Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm của những người này. Tòa cho rằng ông Toàn và các thành viên khác trong hội đồng tín dụng NH Đại Tín đã tham gia duyệt, cấp tín dụng hai hồ sơ vay của Công ty Đại Hoàng Phương, Công ty Thịnh Quốc là chưa phù hợp, gây thiệt hại cho VNCB là gần 471 tỉ đồng. Sau khi bị bắt tạm giam, ông Toàn và ông Nam vẫn được áp giải đến tòa để trình bày bảo vệ quyền lợi của mình với tư cách là người liên quan.