Bị cáo khuyên viện kiểm sát dũng cảm nhận sai!

Từ ngày 28 đến 30-6, TAND TP Hải Phòng xét xử vụ án giết người xảy ra tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng ba năm trước. Sau khi tranh tụng, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và dự kiến sẽ tuyên án vào sáng 8-7.

Trước đó, tòa này đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có nhiều tình tiết chưa làm rõ.

Lý do giết người đơn giản

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, chiều 26-4-2013, Bùi Anh Tuân (trú thôn Liễu Điện, xã Cao Minh, Vĩnh Bảo) rủ Lương Xuân Chung (trú xã Tam Cường, Vĩnh Bảo) đi trộm chó. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Chung điện thoại gọi Tuân đi trộm, Tuân mang theo tuýp sắt, đoạn dây thừng buộc đầu đoạn gỗ rồi đi bộ sang nhà Chung. Cả hai đang đứng nói chuyện gần khu vực nhà Chung thì thấy Phạm Đăng Hậu (trú thôn Liễu Điện) chạy xe máy đến. Tuân và Chung rủ Hậu tham gia đi trộm chó và Hậu nhất trí.

Cả ba lên xe máy do Hậu điều khiển chạy đến khu vực đường vào UBND xã Cao Minh thì gặp anh Nguyễn Văn Tuyển (trú xã Liêm Am, Vĩnh Bảo) đạp xe chở em con chú là Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1997) trên đường.

Cáo trạng cho rằng giữa Tuân và anh Tuyển có mâu thuẫn từ trước nên Tuân nói với Hậu vòng xe lại để đánh anh em Tuyển, Tâm. Hậu điều khiển xe máy đi ngang qua Tuyển - Tâm rồi đạp vào hai người này. Tâm nhảy xuống xe đạp liền bị Tuân và Chung lao vào đánh ngã sấp xuống vệ cỏ ven đường. Tuân tiếp tục cầm hai chân đẩy Tâm xuống mương nước. Sau đó, Hậu chở Chung và Tuân về nhà Chung rồi phóng xe máy ra KCN Đình Vũ ở quận Hải An tiếp tục làm việc…

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng kết luận nạn nhân Tâm “có hai vết thương ở sau cổ sát chân tóc gáy và có đặc điểm do vật tày tác động; vùng thái dương trái có chấn thương làm tụ máu dưới da do vật tày tác động; nạn nhân chết do ngạt nước”.

Các bị cáo bị truy tố về tội giết người theo điểm c, điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS (giết trẻ em và phạm tội có tính chất côn đồ, hình phạt lên đến tử hình).





Các bị cáo trước phiên tòa sơ thẩm từ ngày 28 đến 30-6. Ảnh: ĐẶNG TUYỀN

Tuýp sắt không liên quan vẫn thu làm vật chứng

Tại cả hai phiên tòa trước đây (mở ra rồi hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung) và tại phiên tòa từ ngày 28 đến 30-6, cả ba bị cáo Chung, Tuân và Hậu đều kêu oan. Các bị cáo khai họ bị ép cung, dùng nhục hình. Cả ba kể họ bị biệt giam trong vòng hai năm trong khi không vi phạm bất kỳ kỷ luật nào.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tuân cho rằng CQĐT đã dùng biện pháp nhục hình về tâm lý đối với các bị cáo. Đại diện CQĐT thì nói họ đã làm đúng các quy định của pháp luật, không có sai sót gì.

Cáo trạng của VKS nêu rõ hung khí các bị cáo dùng để gây án là một tuýp sắt mà Tuân mua tại nhà Trịnh Đức Chuẩn, trú xã Cao Minh, người làm nghề cơ khí. Sau khi gây án, các bị cáo đã vứt tuýp sắt đó tại nhà anh Chuẩn, cách hiện trường vụ án khoảng 1,9 km để phi tang vật chứng.

Tuy nhiên, tại tòa anh Chuẩn cho biết đoạn tuýp sắt được Công an huyện Vĩnh Bảo thu giữ tại nhà anh là đoạn tuýp sắt Tuân chưa bao giờ cầm. “Đoạn sắt công an thu tại nhà tôi là đoạn sắt tôi mới cắt, còn nguyên dầu mỡ. Khi công an tới thu, tôi đã nói với công an điều này nhưng công an vẫn thu” - anh Chuẩn khai.

Sau những lập luận của các luật sư, đại diện VKS thừa nhận tuýp sắt ấy không phải là vật chứng của vụ án.

Cưa xích, xích không đứt làm sao thoát thân?

Bị cáo Tuân khai thường ngày cứ đến khoảng 22 giờ là bị cáo này bị bố mẹ xích vào cửa sổ ở tầng ba nhà mình. Đến sáng hôm sau, Tuân mới được bố mẹ mở xích ra để Tuân đi làm cùng bố. Lý do: Tuân bị nghiện ma túy. Bị cáo Tuân lập luận mình bị xích cả đêm như thế thì sao có thể đi gây án được.

Về điều này, cơ quan tố tụng cho rằng đêm ấy bị cáo Tuân đã cưa xích ra để đi gây án. Trong báo cáo của Công an huyện Vĩnh Bảo gửi CQĐT Công an TP Hải Phòng có nêu: “Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo đã thu giữ vật chứng tại gia đình Bùi Anh Tuân một đoạn xích dài 2,9 cm, đường kính 2 mm. Trong đó có một mắt xích đã bị cắt đứt nhưng chưa gãy rời hẳn ra”.

Tại tòa, đại diện CQĐT công nhận đoạn xích không phải dài 2,9 cm mà là 2,9 m. CQĐT cũng không làm rõ được việc tại sao đoạn xích bị cắt đứt nhưng chưa gãy.

Các luật sư cho rằng đoạn xích bị cắt, không đứt thì bị cáo không có cách nào thoát ra ngoài được nói gì đến việc đi gây án giết người!

Và “đi mây về gió” để gây án

Một nhân chứng khác của vụ án là anh Nguyễn Ngọc Thạch, người làm chung với bị cáo Hậu tại Công ty TNHH Ngôi sao xanh tương lai (KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng). Anh Thạch khai: “Khoảng 23 giờ ngày 26-4-2013, tôi vẫn còn làm việc cùng Hậu. Khoảng 3 giờ sáng, Hậu ngủ cùng tôi. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, tôi thấy Hậu lấy xe chuẩn bị về nhà ở Vĩnh Bảo”.

Trong nhật ký ca làm việc của Công ty TNHH Ngôi Sao xanh tương lai mà luật sư trình bày trước tòa thể hiện từ 23 giờ ngày 26-4-2013 đến 6 giờ sáng 27-4-2013, bị cáo Hậu vẫn đang rửa xe container ở công ty. Các xe vào, ra khớp với thời gian trung bình rửa một xe container thông thường. Nhật ký ca làm việc này cũng có trong hồ sơ vụ án và được đánh dấu bút lục rõ ràng.

Báo cáo chi tiết lịch sử liên lạc của thuê bao mà Hậu sử dụng vào đêm 26-4-2013 đến 6 giờ sáng 27-4-2013 (do Viettel cung cấp cho CQĐT) thì cuộc gọi của Hậu vào lúc 22 giờ 54 phút được định vị tại KCN Đình Vũ. Anh Phạm Huy Tuân, bảo vệ của Công ty TNHH Ngôi sao xanh tương lai, khai lúc 0 giờ ngày 27-4-2013, Hậu vẫn còn ăn mì tôm ở cổng công ty cùng anh.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng thì vụ án xảy ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 27-4-2013. Các luật sư lập luận: Từ chỗ làm, Hậu đi tối thiểu phải mất một giờ 30 phút mới về đến xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo - nơi xảy ra vụ án. “Lúc 0 giờ Hậu còn ở công ty mà 0 giờ 30 đã ở nơi gây ra vụ án thì chỉ có dùng phép “đi mây về gió” mà thôi” - luật sư nói.

Với những bằng chứng ngoại phạm như thế của các bị cáo, đại diện VKS vẫn buộc tội và đề nghị tòa xử phạt bị cáo Chung từ 18 đến 20 năm tù, bị cáo Hậu từ 17 đến 19 năm tù và bị cáo Tuân từ 16 đến 18 năm tù.