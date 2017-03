Bị giam oan 255 ngày, được bồi thường 95 triệu đồng

Chiều 24-11, anh Nguyễn Minh Sang đã nhận được hơn 95 triệu đồng do TAND huyện Châu Thành, Tiền Giang bồi thường vì đã kết án oan anh vào năm 2011.

Tuy nhiên, theo đại diện Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện Châu Thành (có mặt tại buổi trao tiền), số tiền này vẫn phải được tính lãi chậm THA theo quy định của pháp luật, bởi về bản chất đây là thi hành quyết định có hiệu lực của tòa. Cụ thể, thời gian tính lãi chậm THA tính từ khi anh Sang có đơn yêu cầu THA (tháng 8-2015) đến nay với số tiền là 9,8 triệu đồng.

Anh Sang yêu cầu được nhận đủ số tiền lãi như phân tích của cơ quan THA. Trước tình huống này, phía TAND huyện Châu Thành cho biết sẽ báo cáo với TAND Tối cao để xin ý kiến và sẽ làm thủ tục chi trả lãi sau.





Anh Nguyễn Minh Sang đã nhận được tiền bồi thường. Ảnh: TT

Về việc tổ chức buổi xin lỗi công khai tại địa phương và đăng lời xin lỗi trên báo, phía TAND huyện Châu Thành cho biết sẽ tiến hành sau.

Trước đó, thương lượng tại phiên tòa ngày 23-7-2014 (do chính TAND huyện Châu Thành xét xử), anh Sang đã đồng ý số tiền bồi thường oan hơn 95 triệu đồng cho 255 ngày bị giam oan. HĐXX đã công nhận kết quả thỏa thuận này. Ngoài ra, tòa còn buộc chính mình phải xin lỗi công khai anh Sang tại nơi anh sinh sống, đăng lời xin lỗi trên một tờ báo địa phương và một tờ báo trung ương trong ba số liên tiếp.

Như đã phản ánh, hồ sơ buộc tội thể hiện tháng 8-2011, anh Sang đến nhà ông nội chơi. Thấy ông nội chở chú ra khỏi nhà, anh Sang bước vào thì thấy trên bàn có một điện thoại di động và một nhẫn vàng (tổng trị giá 2,3 triệu đồng) bèn lấy trộm. Trở về, nghe hàng xóm kể có anh Sang tới nhà, người chú đã bắt anh Sang chở đến công an xã giao nộp. Anh Sang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản.

Tháng 11-2011, TAND huyện Châu Thành xử sơ thẩm đã phạt anh Sang chín tháng tù giam. Anh kháng cáo kêu oan. Tháng 5-2012, TAND tỉnh Tiền Giang xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm. Điều tra lại không có kết quả, tháng 11-2012, công an huyện đình chỉ vụ án với lý do hành vi phạm tội của anh không còn nguy hiểm cho xã hội theo khoản 1 Điều 25 BLHS.

Ngay sau đó Pháp Luật TP.HCM có bài phân tích căn cứ đình chỉ của Công an huyện Châu Thành là sai luật. Bài báo được VKSND Tối cao đồng tình và yêu cầu VKSND tỉnh Tiền Giang xem xét lại theo hướng phải đình chỉ điều tra bị can theo Điều 164 BLTTHS (hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm).

Kết quả là công an huyện đã ra quyết định “đính chính” lý do đình chỉ điều tra từ khoản 1 Điều 25 BLHS sang điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS. Nhờ vậy anh Sang mới chính thức được minh oan.