Bị khởi tố vì chém trưởng công an xã

(PLO)- Ngày 25-11, cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hà (49 tuổi, trú xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) tội cố ý gây thương tích.