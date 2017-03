Bi kịch sau lần trúng số độc đắc

Ngày 17/4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án 8 năm tù về tội Giết người đối với Đặng Hồng Giang (quê Long An). Theo HĐXX, mức án cấp sơ thẩm áp dụng đã có phần nhẹ, không thể giảm thêm.

Tòa phúc thẩm không chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Giang. Ảnh:Bình Nguyên.

Bản án sơ thẩm xác định, vợ chồng Giang - Long có hai con chung. Khoảng năm 2010, Giang trúng độc đắc, mang gần 2 tỷ đồng đem gửi cho chị gái. Biết chuyện, anh Long không hài lòng nên vợ chồng thường mâu thuẫn.

Ngày 24/5/2014, sau khi đi uống rượu, người chồng về nhà gây gổ. Trong lúc xô xát, Giang lấy cây kéo đâm nhiều nhát khiến anh Long gục tại chỗ. Hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong.

Sau khi TAND tỉnh Long An phạt Giang 8 năm tù về tội Giết người, bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt với lý do sớm được về chăm sóc các con.

Tại tòa hôm nay, nói về lý do không cho chồng biết việc trúng số, Giang cho rằng do anh Long hay say xỉn. "Hôm xảy ra sự việc, bị cáo thấy chồng say rượu nên bỏ sang nhà hàng xóm, ảnh cứ kéo lại. Bị cáo không cố ý giết chồng", Giang khai.

Theo Bình Nguyên/TTO

* Tên nạn nhân đã được thay đổi