Bị truy tố vì chế tạo súng để đánh nhau

VKSND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 4-10 cho biết vừa hoàn tất cáo trạng và truy tố bị can Bùi Văn Chính (sinh năm 1981, quê Nam Định, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) ra trước TAND huyện Trảng Bom để xét xử.

Theo điều tra, trong thời gian nhập ngũ từ tháng 3-1999 đến tháng 3-2001, Bùi Văn Chính đã nhặt được tám viên đạn và cất giấu cho đến khi xuất ngũ.

Đến năm 2004 Chính chuyển vào sinh sống mở tiệm cửa sắt tại ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và mang theo tám viên đạn.

Đến tháng 3-2015, Chính nảy sinh ý định chế tạo súng để bắn số đạn trên. Sau đó, Chính đến chợ Tân Bình, quận 5, TP.HHCM mua một ống kim loại hình tròn rỗng để làm nòng súng, báng súng được làm bằng gỗ thông.

Chính sử dụng các công cụ, vật liệu tại tiệm cửa sắt để hàn và chế tạo thành khẩu súng có đặc điểm: nòng súng bằng kim loại dài 22,5 cm, đường kính trong nòng súng 10 mm và không có đường khương tuyến; báng súng bằng gỗ; bệ khóa nòng; khóa nòng; kim hỏa và bộ phận cò; bên phải của khẩu súng có gắn hệ thống lắp được 10 viên đạn.

Tháng 5-2015, Chính chế tạo xong khẩu súng và cất giấu trong nhà.



Vào khoảng 18 giờ ngày 31-5-2016, tại quán nhậu Bia Sệt (thuộc ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) trong lúc ngồi uống bia thì Bùi Văn Chính và anh Trịnh Văn Hải (sinh năm 1984, trú tại ấp Bùi Chu, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) xảy ra mâu thuẫn xô xát với nhau.

Sau đó, anh Hải về nhà lấy một dao tự chế đi tìm Chính để đánh nhưng không gặp. Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, Chính lấy khẩu súng tự chế đến quán Bia Sệt gặp anh Hải để hù dọa thì được mọi người can ngăn nên Chính đi về.

Lúc này anh Hải nhặt hai vỏ chai bia rồi điều khiển xe mô tô đuổi theo Chính đến trước quán cà phê G3 (thuộc ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) định đánh Chính thì bị Chính dùng dao gắn trước nòng súng tự chế đâm hai nhát vào mông và lưng anh Hải.

Anh Hải được đưa đi đến bệnh viện và sau đó đến Công an xã Hố Nai 3 trình báo sự việc. Công an xã Hố Nai 3 đến lập biên bản ghi nhận và thu giữ một viên đạn rơi tại hiện trường. Sau đó, Chính đến Công an xã Hố Nai 3 đầu thú giao nộp hai khẩu súng tự chế và bảy viên đạn.

Công an xã Hố Nai 3 đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Trảng Bom để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chính để điều tra theo quy định. Quá trình điều tra, Chính đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đối với hành vi đánh nhau giữa Chính và anh Hải, Chính sử dụng dao đâm anh Trịnh Văn Hải vào ngày 31-5, anh Hải có đơn từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường.

Ngày 14-9, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Chính và anh Hải.