BLHS 2015: 80 điều, khoản cần phải chỉnh sửa

Liên tục phát hiện sai sót Những sai sót trong BLHS 2015 đã được phát hiện từ rất sớm, ngay khi QH vừa ban hành và Chủ tịch nước ký lệnh công bố. Toàn văn BLHS 2015 được đăng công báo ngày 31-12-2015 thì ngày 11-1-2016, Ủy ban Pháp luật của QH đã có công văn gửi Phòng Công báo thuộc Văn phòng Chính phủ đề nghị “đính chính” bằng cách thay bốn trang tài liệu liên quan đến sáu điều luật ở Phần Chung và bốn điều luật ở Phần Các tội phạm. Lý do được nêu ra là “sơ xuất về mặt kỹ thuật”. Tuy nhiên, ngay cả khi đã “đính chính” như trên, BLHS 2015 vẫn còn hàng chục sai sót nghiêm trọng khác. Ngày 11-4, Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh ba điều luật về các tội liên quan tới ma túy có trùng lặp tình tiết định khung hình phạt. Sau đó, chúng tôi vẫn nhận được nhiều phản ánh của các luật sư, giảng viên luật… về các sai sót khác trong BLHS 2015. Tương tự, cơ quan tố tụng các cấp cũng phát hiện thêm nhiều lỗi khác, trong đó một kiểm sát viên cấp huyện ở An Giang đã báo cáo lên VKSND Tối cao là có thêm bốn sai sót khác ở phần tội phạm về môi trường, phần tội xâm phạm an toàn công cộng. Hiện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao đang tập huấn cho cán bộ tố tụng các nội dung mới của BLHS 2015. Quá trình tập huấn này cũng tiếp tục nhận phản hồi từ cơ sở về những điều chưa rõ trong bộ luật mới. Điều này sẽ giúp Chính phủ, QH khắc phục rốt ráo những sai sót, hạn chế trong đạo luật mới ban hành này.