Bộ Công an vào cuộc vụ tố bị ‘xù’ hàng dù đã giao tiền

Sáng nay 7-9, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) cho biết đang thụ lý giải quyết tố giác của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Triết Tôn Tiên (phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).

Trả lời báo chí, đại diện Cơ quan An ninh điều tra cho biết đã đề nghị phía bị tố cáo là Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ có liên quan. Cụ thể là:

Toàn bộ các thiết bị y tế do công ty này nhập khẩu từ năm 2012 đến nay. Tình trạng từng thiết bị hiện nay như thế nào (tồn kho hay đã bán, cho thuê, thay thế linh kiện... cho những cá nhân, tổ chức nào)

Việc mua bán thiết bị y tế giữa Việt Nhật và Triết Tôn Tiên.

Việc mua bán, cho thuê, sửa chữa, thay thế linh kiện giữa Việt Nhật với các bệnh viện và phòng khám từ 2012 đến nay.

Việc tham dự gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Bộ Y tế.

Nguồn gốc và việc quản lý, sử dụng máy xạ trị áp suất cao...

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị công ty Việt Nhật cung cấp thông tin, chuyển giấy triệu tập và sắp xếp để 12 cá nhân có liên quan đến nội dung tố cáo đến làm việc theo lịch.



Một trong các loại máy móc mà Triết Tôn Tiên cho rằng đã giao đủ tiền, đã nhận hóa đơn nhưng nhiều năm nay không được nhận hàng

"Vụ việc vẫn đang trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo đúng quy định của BLTTHS và TTLT 01/2017 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính – Bộ NN&PTNT- VKSND Tối cao Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. VKSND Tối cao đã phân công KSV kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin tố giác tội phạm này theo quy định. Chúng tôi đã gửi văn bản xác minh về nguồn gốc các máy móc mà bên tố cáo cho rằng bên bị tố cáo đang cho thuê dù đã nhận tiền hàng của họ. Đến nay vẫn chưa có kết quả xác minh. Chúng tôi đã gửi giấy mời 12 cá nhân đến làm việc từ đầu tháng 8. Hiện mới có ba cá nhân đến. Còn các văn bản, giấy tờ mà cơ quan này đề nghị cung cấp, phía bị tố cáo chưa thực hiện. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục có văn bản. Vụ việc liên quan đến nhiều người, ở nhiều nơi nên mất nhiều thời gian giải quyết. Do đang xác minh nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin về những lời khai của người được mời làm việc" - vị đại diện Cơ quan An ninh điều tra cho biết.



Trước đó, theo đơn tố cáo, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Triết Tôn Tiên đã chuyển cho Công ty Việt Nhật 89 tỉ đồng tiền mua các máy móc, thiết bị y tế. Tuy công ty Việt Nhật đã nhận tiền từ năm 2015, đã xuất hóa đơn nhưng đến nay Việt Nhật vẫn chưa chuyển hàng cho công ty Triết Tôn Tiên. Ban đầu Triết Tôn Tiên mong muốn thu hồi tài sản nên có đến đòi nhiều lần. Tuy nhiên, phía công ty Việt Nhật khất lần việc giao hàng nên phía Triết Tôn Tiên tố cáo.

Theo Triết Tôn Tiên, số hàng mà Việt Nhật đã bán cho Triết Tôn Tiên nhưng không giao đã được Việt Nhật đem cho thuê. Tại các bệnh viện và phòng khám, các máy móc những nơi này đang sử dụng có cùng số seri (mỗi máy chỉ có một số seri) với máy móc mà Việt Nhật đã bán cho Triết Tôn Tiên.

Phóng viên đã liên hệ với những người trong công ty Việt Nhật có liên quan trong đơn tố cáo của Triết Tôn Tiên, có người đã nghỉ làm ba năm nay. Nhiều người cho biết họ không nhận được giấy tờ gì từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Nguyên trưởng chi nhánh phía Nam công ty này thì cho biết ông đã nghỉ công ty ba năm nay. Mọi việc để cho cơ quan chức năng giải quyết.