BS Hoàng Công Lương nói về việc liên tục bị thay đổi tội danh

Như đã đưa tin, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Công Lương (bác sĩ công tác tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) từ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành vô ý làm chết người.



Đáng chú ý, đây là thứ ba Hoàng Công Lương bị thay đổi tội danh. Cụ thể, lần đầu tiên, Lương bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về khám chữa bệnh, sau đó đổi thành thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và hiện tại là vô ý làm chết người.



BS Hoàng Công Lương bị thay đổi tội danh khởi tố lần thứ ba. Ảnh: TUYẾN PHAN

Phản đối việc thay đổi tội danh

Trao đổi với PV vào tối 24-8, BS Lương cho hay chiều cùng ngày đã cùng luật sư bào chữa của mình nhận quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, Lương không đồng ý với việc thay đổi trên.

“Tôi có nhận quyết định nhưng ghi rõ trong biên bản bàn giao là không đồng ý với quyết định của CQĐT. Từ trước đến nay, họ đã đổi rất nhiều tội danh đối với tôi, đều không đủ căn cứ kết tội” – Lương nói.

Bị can này cũng cho rằng không có căn cứ để kết luận mình phạm tội vô ý làm chết người, bởi nguyên nhân khiến các bệnh nhân tử vong là do tồn dư hóa chất chứ không phải do việc khám chữa bệnh của mình.

“Việc thay đổi tội danh liên tục là có vấn đề, nếu không đủ căn cứ kết tội thì đề nghị cơ quan tố tụng đình chỉ bị can đối với tôi” – BS Lương đưa ra quan điểm.

Trong khi đó, luật sư Trần Hồng Phúc, một trong số những người bào chữa cho BS Lương, cho hay đã được thân chủ của mình thông báo về việc bị thay đổi quyết định khởi tố bị can.

“Tôi cũng không biết đưa ra ý kiến hay bình luận gì, bởi đây là lần thứ ba thay đổi tội danh đối với Lương rồi!” – LS Phúc nói ngắn gọn khi được hỏi về quyết định của Công an tỉnh Hòa Bình.

Bà cho rằng trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong, hành vi khách quan của bác sĩ liên quan đến công tác khám chữa bệnh hoàn toàn không có mối quan hệ nhân quả với nguyên nhân tử vong của các nạn nhân, do vậy thân chủ của mình không có tội.

Theo BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có khung hình phạt tối đa là 12 năm tù; còn tội vô ý làm chết người có khung hình cao nhất là 10 năm tù.



Bị can này cho rằng mình không phạm tội. Ảnh: TUYẾN PHAN

Ra y lệnh khi chưa có chỉ đạo

Theo bản kết luận điều tra bổ sung của Công an tỉnh Hòa Bình, bị can Hoàng Công Lương tốt nghiệp Trường ĐH Y - Dược thuộc ĐH Thái nguyên, được tuyển dụng và phân công công việc tại khoa Hồi sức tích cực; là bác sĩ có đủ điều kiện hành nghề về kỹ thuật thận nhân tạo. Cho đến thời điểm xảy ra sự cố, tại đơn nguyên thận nhân tạo, Lương là bác sĩ duy nhất được phân công làm việc cố định tại đơn nguyên, hưởng chế độ lương, phụ cấp thủ thuật và các chế độ khác theo quy định; là bác sĩ đủ điều kiện hành nghề và chữa bệnh độc lập.

Ngoài thực hiện chuyên môn của BS, Lương còn thực hiện một số nhiệm vụ khác như: ký xác nhận y lệnh của các BS Nguyễn Mạnh Linh, Phạm Thị Huyền; chủ trì giao ban tại đơn nguyên thận khi không có lãnh đạo khoa; phân buồng thăm khám, bệnh nhân cho các BS Huyền, Linh; ký đề xuất sửa chữa hệ thống lọc nước R02 ngày 20-4-2017.

Lương là BS chịu trách nhiệm trong việc ra y lệnh chạy thận cho 18 bệnh nhân ngày 29-5; được đào tạo và có chứng chỉ về lọc máu; biết rõ nước sử dụng trong lọc máu phải đảm bảo chất lượng; hiểu quy trình và biết rõ hệ thống lọc nước R02 vừa sửa chữa ngày 28-5. Tuy nhiên, khi chưa có ý kiến chỉ đạo của trưởng khoa - người có thẩm quyền trong đảm bảo chất lượng nước sử dụng trong lọc máu; không có căn cứ xác định an toàn của hệ thống lọc nước sau sửa chữa, không báo cáo lãnh đạo khoa, Lương đã ra y lệnh lọc máu cho bệnh nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi nêu trên của Hoàng Công Lương có đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 2 điều 285 BLHS 1999 (nay là khoản 3 điều 360 BLHS năm 2015, sửa đổi bố sung năm 2017).