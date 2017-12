Cặp đôi buôn cả cháu họ sang Trung Quốc

Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc vợ chồng Toán, Búa (cùng trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bồi thường cho bị hại số tiền 50 triệu đồng.



Cảnh sát dẫn giải bị cáo Toán về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An sau khi tòa tuyên án

Như đã đưa tin, gần bốn năm sống cuộc sống khổ cực, tủi nhục ở Trung Quốc, ngày 28-8, cháu Moong Thị Q. (cháu họ của Toán, cùng ở xã Hữu Kiệm) trốn được khỏi nhà chồng, tìm đường về Việt Nam, viết đơn tố cáo Toán và Búa.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Toán và Búa về tội mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, năm 2013, Búa và Toán gặp nhau khi sang Trung Quốc làm thuê. Biết nhu cầu lấy vợ của đàn ông Trung Quốc lớn nên cặp đôi này cùng Lữ Thị Thẩm (quê Nghệ An) bàn cách về quê nhà tìm các cô gái đưa sang Trung Quốc bán, chia nhau tiền. Vợ chồng Toán - Búa về Việt Nam vẽ ra viễn cảnh sung sướng khi lấy chồng bên Trung Quốc để lừa hai bé gái 13 và 15 tuổi đi theo.

Toán dụ dỗ cháu Q. (15 tuổi) và Vi Thị P. (17 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) là "đi lấy chồng Trung Quốc sẽ có cuộc sống sung sướng, đủ đầy, giàu sang". Cháu Q. và P. tin tưởng nên đồng ý đi theo.



Dẫn giải bị cáo Búa (vợ của Toán).

Cuối tháng 8-2013, Toán đưa cháu Q. và P. xuống thị trấn Diễn Châu giao cho Búa để Búa đưa sang Trung Quốc. Sau khi sang Trung Quốc, Lữ Thị Thẩm bán Q. được 198 triệu, bán P. được 195 triệu đồng. Thẩm đưa cho Toán 70 triệu đồng trả cho gia đình cháu Q và cháu P. ở quê nhà. Trừ đi các chi phí, Toán được nhận 10 triệu đồng, Búa được nhận 25 triệu đồng. Sau đó, Búa và Toán trở về Việt Nam, cưới và sống chung với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Hiện hai vợ chồng Toán có một cô con gái hơn 3 tuổi.

Tại phiên tòa, cả hai vợ chồng Toán, Búa đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi con. Toán cũng xin "cho bị cáo đi tù thay vợ để vợ về nhà nuôi con gái còn nhỏ". Dĩ nhiên, đề nghị "đi tù thay cho vợ" của Toán không được HĐXX chấp nhận.