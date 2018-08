Cha đẻ cùng mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi sắp hầu tòa

Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận khi việc bé trai TGK (10 tuổi) trốn khỏi nhà trọ của bố đến tìm ông bà nội sau khi bị bố và mẹ kế bạo hành dã man, gây rạn 6 xương sườn và nhiều vết thương thâm tím khác trên khắp thân thể hồi cuối năm 2017.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5-12-2017, bé K. bị mẹ kế là Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi) đánh một trận nhừ tử vì bị nghi ăn vụng thịt bò.

Đến 17h cùng ngày, khi bố và mẹ kế ra ngoài, K. đã cầm 5.000 đồng chạy ra gặp ông xe ôm ở đầu ngõ xin chở về nhà ông bà nội. Tài xế cho cậu bé thêm 2.000 đồng rồi chở ra điểm xe buýt, giúp bắt xe về phố Hoàng Hoa Thám.

Dù đã gần 2 năm không được về nhà ông bà nội, nhưng bé K. vẫn nhớ và tìm được nhà ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám rồi đứng trước cửa cầu cứu ông bà. Tuy nhiên, người nhà và hàng xóm đều không ai nhận ra K. vì cháu quá gầy và khác trước rất nhiều. Khuôn mặt hiện rõ nhiều thương tích.

“Lúc này, cháu nói ‘cháu là Gia K., cháu nội của ông bà đây’ và kể lại sự việc bị bố và mẹ kế bạo hành. Sau đó, ông bà nội bé K. mới nhận ra ôm lấy cháu và hàng xóm xung quanh liền đi báo công an. Ngày hôm sau, Nam bị bắt giữ để điều tra...



Trần Hoài Nam thực hiện lại hành vi bạo hành con. Ảnh: saostar

Sau vụ việc trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu cơ quan chức năng sớm có kết luận và xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em này.

Cơ quan Công an quận Cầu Giấy sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với Nam về hành vi ngược đãi, hành hạ con trai mình. Khởi tố bị can đối với với Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, mẹ kế của bé K.), nhưng cho Trinh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 12-3-2018, Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can Trần Hoài Nam thêm tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, Nam và Trinh bị khởi tố về tội Ngược đãi con, theo Điều 151 Bộ Luật hình sự 1999.