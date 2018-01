Chánh án TANDTC nói về công tác xét xử vụ ông Thăng

“Các đồng chí muốn lấy hình đẹp, khi lấy HĐXX thì quay từ dưới lên nhưng muốn lấy bị cáo lại nhảy cả lên khu vực của HĐXX để quay xuống” - ông Bình dẫn chứng và cho rằng người nào cũng làm như vậy thì phiên tòa mất tính trang nghiêm.



Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi họp báo. Ảnh: ĐỨC MINH

Trước than phiền cho rằng an ninh các phiên xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh bị siết chặt, phóng viên tác nghiệp tại phòng riêng, tín hiệu âm thanh, hình ảnh không tốt, bị phá sóng, không thể sử dụng được các thiết bị điện thoại hay 3G, ông Bình lý giải: Trong nhiều phiên tòa còn có yêu cầu bảo vệ của cơ quan công an. Để bảo đảm phiên tòa, các cơ quan hỗ trợ tư pháp bố trí máy soi, không cho mang điện thoại hay phá sóng... là chuyện “cả thế giới làm”.