Chặt phá rừng, bốn bị cáo lĩnh 19 năm tù

Trong vụ án này có Lữ Văn Dương (39 tuổi), đã chết trong quá trình điều tra nên Cơ quan Công an huyện Quế Phong đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Dương.

Bốn bị cáo (từ trái qua phải) Lương Văn Tâm (ngoài cùng bên trái), Cao Minh Quyết, Vi Văn Bình và Vi Văn Hoài tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đầu tháng 7-2015, đoàn công tác liên ngành gồm Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt, Công an huyện Quế Phong và Công an xã Hạnh Dịch đã tuần tra, phát hiện ba cây sa mu đỏ (sa mu dầu) nằm giáp ranh đường biên giới Việt - Lào bị chặt hại. Tại hiện trường, công an và kiểm lâm thu giữ nhiều bộ phản... cùng bốn giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào mang tên Tâm (40 tuổi), Hoài (46 tuổi), Dương (39 tuổi), Bình (21 tuổi, cùng trú xã Thông Thụ) và một giấy xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Lào mang tên Quyết (29 tuổi, trú xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Qua điều tra, Tâm, Dương, Hoài, Bình, Quyết đã mang phương tiện, lương thực, đi sang Lào rồi luồn rừng về Việt Nam để chặt hạ ba cây sa mu dầu nói trên để xẻ, kéo qua biên giới bán cho đầu nậu ở Lào với giá khoảng 8 triệu đồng/m3. Tuy nhiên, cả năm nghi can chưa kịp kéo qua Lào bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bốn bị cáo thể hiện ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và xin được giảm nhẹ hình phạt. Đại diện cơ quan bị hại là Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường về mặt dân sự.