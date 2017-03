Chết khi bị tạm giam: Gia đình yêu cầu khai quật tử thi

Đơn của ông bà yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai trong thời gian bị tạm giam tại Công an huyện Đắc Mil. Đồng thời, ông bà cũng đã mời luật sư Tạ Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình trong vụ việc này.



Con trai ông bà là Lê Văn Hải, sinh năm 1993, bị Công an huyện Đắc Mil khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích do có hành vi ném đá lên xe khách làm một người bị thương nặng. Chiều 13-12-2015, Hải nhập viện và chết vào 7 giờ tối cùng ngày. Sau đó, gia đình nhận được kết quả thông báo ngày 14-12-2015 của Công an huyện về nguyên nhân chết của Hải là do shock tim/nhồi máu cơ tim vùng hoành.

Tuy nhiên, ông bà không đồng ý với lý giải này.

Trong đơn, ông bà viết: “Tại thời điểm bị bắt tạm giam, Hải là thanh niên vạm vỡ khoẻ mạnh, không có tiền sử bệnh tật. Trong năm tháng Hải bị tạm giam, gia đình vẫn được vào thăm, nhận thấy Hải không có biểu hiện ốm đau gì. Tuy nhiên đến tháng cuối cùng thì không được vào thăm nữa, dù hai bị can khác trong vụ này vẫn được thăm bình thường. Tại bệnh viện, gia đình và bà con xóm làng chứng kiến trên thân thể Hải rất nhiều vết thương. Do vậy, những vết bầm tím, xây xước khắp cơ thể, đặc biệt tại vùng ngực, vùng cổ mới là nguyên nhân gây ra cái chết cho con chúng tôi”.

Ông bà yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông cung cấp Bản kết luận giám định pháp y và Biên bản khám nghiệm, mổ tử thi; giải thích rõ bằng văn bản những vết bầm tím, trầy xước khắp cơ thể là do vật gì gây ra và ai là người gây ra thương tích này.

Ông bà còn yêu cầu khai quật tử thi và trưng cầu cơ quan giám định pháp y quân đội giám định lại tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của Hải. Đồng thời, ông bà tha thiết đề nghị xem xét trách nhiệm của những cán bộ điều tra trong quá trình giam giữ gây nên cái chết của Hải và xử lý thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật.