Chiêu lừa mua điện thoại trả góp bằng giấy tờ giả

Ngày 4-7, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Phi Long (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng) hai năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và chín tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là hai năm chín tháng tù.



Bị cáo Nguyễn Phi Long tại tòa Ninh Kiều ngày 4-7.

Theo cáo trạng, ngày 15-11-2015, Thái (chưa rõ lai lịch) thuê Nguyễn Phi Long sử dụng giấy CMND và giấy phép lái xe giả mang tên Nguyễn Thế Bảo dán ảnh Long để mua điện thoại trả góp tại cửa hàng F. Cửa hàng này cũng liên kết với Công ty Tài chính H. Long mua điện thoại S. với giá 10,99 triệu đồng, trả trước 3,99 triệu đồng cho cửa hàng điện máy, số nợ còn lại công ty tài chính chuyển khoản cho cửa hàng điện máy, còn Long sẽ trả hằng tháng cho công ty tài chính. Lấy được điện thoại, Long đưa điện thoại cho Thái và được Thái trả công 1,5 triệu đồng. Thấy kiếm tiền dễ, hai ngày sau, vào lúc 14 giờ, Long đến siêu thị điện máy X. mua điện thoại trả góp. Long cung cấp giấy CMND và giấy phép lái xe giả mang tên Nguyễn Quốc Khanh cho chị TTP là nhân viên Công ty Tài chính H.

Chị P. làm thủ tục bán chiếc điện thoại S. với giá 10,99 triệu đồng cho Long. Theo thỏa thuận, Long trả trước 3,99 triệu đồng cho siêu thị điện máy. Hằng tháng Long sẽ trả cho công ty tài chính 1,28 triệu đồng.

Sau khi bàn giao máy cho Long, chị P. kiểm tra lại thông tin khách hàng thì phát hiện ảnh của Long đã được dán trong giấy CMND mang tên Nguyễn Thế Bảo – người đã mua điện thoại trả góp ở một cửa hàng khác trước đó hai ngày.

Chị P. báo nhân viên an ninh của công ty tài chính giữ Long lại và báo công an phường lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Qua giám định, CMND và giấy phép lái xe mang tên Khanh có dán ảnh của Long được làm giả bằng hình thức in phun màu.

Qua điều tra, Long thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên đã gặp Thái đặt làm giấy CMND và giấy phép lái xe giả như trên để mua điện thoại theo phương thức trả góp rồi chiếm đoạt số tiền còn nợ lại. Được biết anh trai của Long đã bồi thường cho phía bị hại đủ số tiền.