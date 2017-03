Chồng Phi Thanh Vân nói về vụ móc súng đe dọa giữa đường

Theo anh Duy, trưa 27-1 do có việc vận động một chương trình từ thiện và thăm nội nên anh từ TP.HCM đi Phan Thiết bằng xe Camry biển số 51F-254.57.

Khi dừng đèn đỏ tại ngã tư, phía trước xe anh Duy có một chiếc ô tô do anh Đỗ Trọng Hòa điều khiển. Khi đèn chuyển sang xanh, chiếc xe phía trước cứ nhích lên rồi dừng lại nhiều lần. Bức xúc anh đã bóp còi hối thúc nhưng chiếc xe trước mặt vẫn đứng im. “Thấy vậy, tôi tức quá vòng xe lên ngang với chiếc xe phía trước, bấm kính xuống và có đưa khẩu súng hơi cay lên rồi bấm kính lên đi ngay. Sự việc xảy ra rất nhanh và tôi không hề xuống xe móc súng đe dọa như một số thông tin” - Bảo Duy khẳng định. Theo Duy, do người lái xe phía trước nhầm tưởng là súng quân dụng nên đã gọi điện thoại báo cho lực lượng công an.



Vợ chồng Phi Thanh Vân. Ảnh: eva.vn

Theo Duy, sau đó anh điều khiển xe đến một con đường nhỏ cạnh Lotte Phan Thiết để chờ người lái xe đưa về TP.HCM thì bị lực lượng công an đến khám xét, thu giữ khẩu súng hơi cay. Về nguồn gốc khẩu súng Nguyễn Bảo Duy cho biết anh mua đã lâu, tuy nhiên chưa hề sử dụng lần nào nên chưa đi đăng ký sử dụng. Nguyễn Bảo Duy cũng cho biết chỉ vài ngày nữa anh và Phi Thanh Vân sẽ đón con ra đời nên anh mong muốn mọi người hiểu rõ đúng sự việc và cảm thông cho vợ chồng anh.