Chủ siêu thị từng 'hỗ trợ 30 triệu đồng' cho ông bố... đập 5 hộp sữa

Hôm nay (23-7), Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) tiếp tục lấy lời khai và trích xuất video của camera an ninh siêu thị Tú Bắc để điều tra vụ hủy hoại tài sản. Qua camera cho thấy Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi) và Nguyễn Cảnh Cường (28 tuổi, tạm trú xã Nghi Phú, TP Vinh) vào siêu thị Tú Bắc và có lời qua tiếng lại rồi Cường dùng tay tát vào mặt vợ của ông chủ siêu thị.

Tiếp đó, hai bên tiếp tục "to tiếng", Nguyễn Văn Hùng bảo Cường lấy hai hộp sữa của khách hàng đang để trên bàn của siêu thị này (đứng chờ thanh toán tiền) ném ra đường. Hùng có nói: "Mi lấy hai hộp sữa đó ném ra ngoài đường cho tau" và Cường đã thực hiện.



Hình ảnh đập, ném sữa Glico ICREO số 0 trên đường ngay trước cửa siêu thị Tú Bắc. Ảnh cắt từ video clip

Hùng tiếp tục chỉ đạo Cường vào lấy sữa ném ra đường, Hùng hai lần vào lấy năm hộp sữa Glico ICREO số 0 (nhập khẩu Nhật Bản) đang để trên kệ của siêu thị Tú Bắc rồi cùng Hùng ném ra đường. Sự việc ném, dậm, đạp cho đổ sữa trên đường ngay trước cửa siêu thị Tú Bắc và la hét gây sự chú ý của người đi đường và nhiều người cũng quay được video, đưa lên Facebook. Tổng số tiền định giá của bảy hộp sữa Glico Icreo số 0 loại 800 g mà Cường và Hùng đã đập phá là 3.745.000 đồng.



Chủ siêu thị Tú Bắc khai nhận với công an cho biết trước khi xảy ra sự việc đập phá 7 hộp sữa trên đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình Cường số tiền 30 triệu đồng.

Trong khi đó, những ngày qua vợ Cường phát biểu trên báo chí cho biết: Từ khi xảy ra sự việc, gia đình chưa nhận tiền bồi thường hay bất cứ khoản tiền nào khác của siêu thị, cũng như công ty phân phối sữa.

Về chi tiết 30 triệu đồng, chiều 23-7, ông Phan Hữu Tú, chủ siêu thị Tú Bắc, cho biết: "Ngay từ ban đầu họ có sự dọa nạt chúng tôi. Khi đang chờ công ty phân phối sữa giải quyết chúng tôi có hỗ trợ. Số tiền 30 triệu đồng này là vợ của Cường đã cầm".

Công an cũng đang điều tra làm rõ tình tiết khi khám nhà của Hùng thu giữ được một gói nhỏ heroin, một bộ quân phục cảnh sát (quân hàm Trung tá), một còng số 8 và hai thanh đao. Sau khi xảy ra vụ việc ném sữa, có một nhóm còn đến đe dọa bắn chủ siêu thị Tú Bắc.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh, cho biết thêm: Hiện cả Cường và Hùng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra hành vi hủy hoại tài sản. Việc bắt khẩn cấp Cường và Hùng đã được VKSND TP Vinh phê chuẩn và đã thực hiện đúng trình tự, đúng pháp luật. Hùng có sáu tiền án về các tội trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc.

Như đã đưa tin, từ ngày 14-7, trên mạng Facebook xuất hiện video clip một người đàn ông tức giận vì con bị tiêu chảy phải nhập viện, ném năm hộp sữa ra ngoài đường ngay trước siêu thị Tú Bắc. Người đàn ông trong clip nói trên chính là anh Cường. Sau khi vợ chồng anh Cường mua hai hộp sữa Glico ICREO số 0 tại siêu thị Tú Bắc về cho con (năm tháng tuổi) sử dụng hết thì cuối tháng 5-2016, gia đình anh Cường đến mua hộp sữa thứ ba.

Vợ anh Cường cho biết khi cho con uống hộp sữa thứ ba hết gần một nửa thì bé bị tiêu chảy, nôn ói và phải đưa đi bệnh viện. Nghi ngờ con bị tiêu chảy do sữa, anh Cường đưa hộp sữa nghi có vật thể lạ màu xanh, vón thành cục ở bên trong đến siêu thị Tú Bắc yêu cầu làm rõ. Ngày 29-5, đại diện ba bên là anh Cường, siêu thị Tú Bắc và Công ty TNHH Phân phối SnB (đơn vị nhập khẩu, phân phối sữa Glico ICREO số 0) gặp nhau nhưng không tìm được tiếng nói chung để giải quyết vụ việc.

Đến ngày 12-7, anh Cường yêu cầu Công ty TNHH Phân phối SnB tiếp tục gặp gia đình để làm rõ sự việc nhưng vẫn không đi đến thống nhất để giải quyết.

Chiều 14-7, anh Cường rủ thêm anh Hùng đến siêu thị Tú Bắc tiếp tục yêu cầu giải quyết sự việc con anh bị tiêu chảy rồi lớn tiếng đây là sữa giả, đề nghị khách hàng không mua hàng ở đây và lấy bảy hộp sữa Glico ném ra ngoài đường, đập ngay trước cửa siêu thị. Ngay lúc đó, Công an phường Lê Mao có mặt và yêu cầu mọi người liên quan đến trụ sở công an phường làm việc. Khi đến Công an phường Lê Mai, vợ của anh Cường có đưa ra 2,7 triệu đồng trả tiền sữa đã đập phá hỏng nhưng chủ siêu thị không lấy nên công an đã niêm phong lại cùng vỏ sữa.