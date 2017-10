Chủ vườn xoài kiện ông mua xoài

TAND TP Cần Thơ vừa xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng mua bán trái xoài giữa chủ vườn xoài là ông C. và ông D. là khách mua xoài, tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông C.



Theo đơn kiện của ông C., giữa năm 2016 ông có hợp đồng mua bán xoài với ông D. Theo nội dung hợp đồng, giá xoài là 22.000 đồng/kg đối với trái từ 600 g trở lên. Loại xoài 550-600 g thì cứ 2 kg tính là 1 kg, cùng với giá 22.000 đồng/kg. Loại xoài dưới 550 g thì chủ vườn giữ lại, không cân.

Đòi bồi thường 361 triệu đồng

Đặc biệt, hai bên thống nhất thời gian hái xoài từ ngày 15-10-2016 (âm lịch) đến 30-11-2016 (âm lịch). Nếu bên mua xoài hái chậm hơn thời gian này thì cũng phải cân hết số xoài hư và chín cho bên bán. Về phương thức thanh toán, ông D. cân ngày nào trả tiền ngày đó, lần cân xoài cuối sẽ trừ vào tiền cọc và trả tiền chênh lệch nếu có. Sau khi ký hợp đồng, ông C. đã nhận 250 triệu đồng tiền cọc của ông D.

Sau đó, ông D. đã hái xoài và cân được sáu lần. Bốn lần đầu giá trị tiền xoài là hơn 214 triệu đồng nhưng ông C. trừ tiền nhân công hái xoài cho ông D. nên số tiền thực nhận là hơn 208 triệu đồng. Hai lần sau còn lại hơn 76 triệu đồng ông D. chưa trả.

Ngoài ra, theo ông C., hai bên còn thỏa thuận miệng rằng hai vườn xoài của ông C. trị giá 750 triệu đồng. Do ông D. cân xoài chậm theo hợp đồng nên ông C. yêu cầu ông D. bồi thường theo giá trị thỏa thuận còn lại là hơn 285 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền ông C. kiện đòi ông D. là 361 triệu đồng.

Trong khi ông D. trình bày: Không có thỏa thuận miệng về giá trị hai vườn xoài như ông C. nói. Ông D. xác nhận có hợp đồng mua bán xoài và các lần hái xoài, cùng số tiền đã thanh toán và chưa thanh toán như ông C. đã nêu. Tuy nhiên, do ông không vi phạm hợp đồng nên ông không đồng ý bồi thường.

Đồng thời, ông D. phản tố yêu cầu ông C. phải trả lại tiền cọc theo đúng nội dung hợp đồng, sau khi khấu trừ hơn 76 triệu đồng ông còn thiếu thì ông C. phải trả ông hơn 173 triệu đồng.

Phải chứng minh xoài bị hư



Xử sơ thẩm vào tháng 3-2017, TAND huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông C. Theo tòa, ông D. không vi phạm vì đã hái xoài vào các ngày đúng trong khoảng thời gian ghi trong hợp đồng. Tòa chấp nhận yêu cầu phản tố của ông D. vì điều khoản trong hợp đồng ghi rõ lần cân xoài cuối sẽ trừ vào tiền cọc và trả tiền chênh lệch nếu có.

Ông C. kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại tòa phúc thẩm, ông C. trình bày: Ông nhờ người quen soạn giúp hợp đồng mua bán nhưng người này là “tay ngang”, không biết gì về xoài. Sau khi ông D. hái xoài được ba lần thì ông thấy xoài đã già nên có gọi điện thoại kêu ông D. đến hái nhưng ông D. không hái. Hậu quả là số xoài này đã chín, bị hư rụng và phải bỏ. “Đây là loại xoài chỉ để ăn sống (giống xoài Đài Loan) nên nếu già không hái xuống thì trái sẽ hư chứ không như xoài cát chín cây vẫn bán được” - ông C. trình bày.

Tại tòa ông D. nói: “Tôi có nghe ông C. gọi điện báo xoài già nhưng trước đó sáu ngày tôi có hái một đợt và thấy xoài vẫn còn xanh thì không thể có chuyện xoài già nhanh như vậy được. Tôi không vi phạm thời gian hái xoài trong hợp đồng nên không chấp nhận bồi thường…”.

Một vị thẩm phán hỏi ông D.: “Xoài là trái cây, ngoài điều kiện phân bón còn phụ thuộc vào thời tiết nên làm sao chắc chắn là sáu ngày sau khi hái thì số xoài còn trên cây chưa già? Ông được báo là xoài đã già nhưng không vào hái, để xoài hư rụng thì có hỗ trợ thiệt hại cho ông C. không?”. Ông D. đáp sẽ không hỗ trợ vì bản thân không vi phạm hợp đồng.

Cuối cùng, HĐXX quyết định bác kháng cáo của ông C. vì ông không chứng minh được số xoài bị hư, trong khi ông không yêu cầu giám định số xoài hư này. Tòa chấp nhận yêu cầu phản tố của ông D., sửa một phần bản án sơ thẩm về phần án phí theo hướng ông C. phải trả cho ông D. hơn 173 triệu đồng và đóng án phí hơn 22 triệu đồng.