Chủ xưởng gỗ làm ‘đại lý’ buôn heroin lĩnh 15 năm tù

(PLO) - Chiều 23-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Thoan (51 tuổi, chủ xưởng Thoan gỗ, ở xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng Nguyễn Quốc Hương (43 tuổi, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Bùi Văn Tiến (46 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) mỗi bị cáo 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.