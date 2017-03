Con bị kiện, tòa cấm cha xuất cảnh

TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết đang mời ông Nguyễn Minh Hùng (57 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) để làm rõ các yêu cầu khởi kiện chính TAND tỉnh này phải hủy lệnh cấm xuất cảnh với ông. Sau khi làm việc và xem xét hồ sơ tòa mới quyết định có chính thức về việc có thụ lý yêu cầu của ông Hùng hay không.

Vợ cũ yêu cầu cấm xuất cảnh

Theo đơn khởi kiện, ông Hùng yêu cầu tòa hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND tỉnh Khánh Hòa về việc cấm xuất cảnh đối với ông. Cạnh đó, ông Hùng còn yêu cầu buộc thẩm phán ra quyết định trên phải bồi thường thiệt hại và bồi thường tổn thất tinh thần cho ông.

Tháng 6-2010, TAND tỉnh Khánh Hòa thụ lý vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản giữa bà NTN (quốc tịch Mỹ, tạm trú TP Nha Trang, là vợ cũ của ông Hùng) và bà NTX (con riêng của ông Hùng). Ngày 6-8-2010, TAND tỉnh ra quyết định áp dụng khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh đối với ông Hùng. Quyết định nói rõ thời hạn cấm từ ngày ban hành quyết định đến khi có quyết định khác của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự (THADS).

Hai ngày sau, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa ra quyết định THA chủ động, cấm xuất cảnh đối với ông Hùng. Nhưng cũng chỉ hai ngày sau đó, TAND tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Từ đó đến nay tòa vẫn không ban hành quyết định nào khác liên quan đến việc cấm xuất cảnh đối với ông Hùng.



Ông Nguyễn Minh Hùng khóc cho rằng bị thiệt hại nặng do bị cấm xuất cảnh. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Hùng cho biết ông đã nhiều lần ra sân bay để về Mỹ nhưng đều bị an ninh cửa khẩu ngăn chặn theo yêu cầu của Cục THADS tỉnh. Ông kể: “Do bị cấm xuất cảnh mà gần bảy năm nay tôi không về nhà ở Mỹ được. Tôi có một cơ sở may bên đó nhưng không có người quản lý, bị thua lỗ, đến nay phải giải thể. Chính phủ Mỹ cũng cắt lương hưu hằng tháng của tôi. Hiện nay tinh thần suy sụp khiến tai biến mạch máu não nhưng cũng không về Mỹ để chữa trị được”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Hiền, Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Khánh Hòa (được lãnh đạo tòa ủy quyền), xác nhận việc này. Theo Thẩm phán Hiền, quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Hùng được tòa ban hành theo yêu cầu của phía nguyên đơn. Theo quy định, trong trường hợp này người yêu cầu áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh không phải thực hiện biện pháp đảm bảo nào.

Không hủy được quyết định

Cũng theo Thẩm phán Hiền, ngay sau khi TAND tỉnh ban hành quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Hùng thì người đại diện của bà N. có đơn yêu cầu tòa tạm đình chỉ vụ án. Lý do là để chờ kết quả điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các đương sự trong vụ án. Do đó mới có chuyện tòa ban hành quyết định tạm đình chỉ vụ án ngay sau đó. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không tiến hành điều tra vì không có dấu hiệu tội phạm. “Sau khi lý do tạm đình chỉ vụ án không còn, ngày 10-8-2015, TAND tỉnh đã ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự và hiện nay đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử” - bà Hiền thông tin.

Trong khi ông Hùng cho biết đến nay ông vẫn chưa nhận được thông báo của tòa về việc tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Tòa cũng chưa triệu tập ông Hùng đến để lấy lời khai với tư cách là người liên quan.

Cũng theo ông Hùng, trước khi khởi kiện ông đã khiếu nại về quyết định áp dụng khẩn cấp tạm thời nêu trên. Ông cho rằng mình không liên quan đến tài sản tranh chấp trong vụ án nên không có nghĩa vụ tham gia với tư cách người liên quan. Tuy nhiên, TAND tỉnh có thông báo trả lại đơn với lý do đã hết thời hiệu khiếu nại.

Đại diện TAND tỉnh cho biết ông Hùng không phải là bị đơn nhưng là người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Việc cấm xuất cảnh đối với ông Hùng là theo yêu cầu của nguyên đơn để đảm bảo việc giải quyết vụ án và THA sau này. “Đến nay chúng tôi không hủy được quyết định cấm ông Hùng xuất cảnh vì nó được ban hành đúng quy định và không thuộc trường hợp phải hủy bỏ” - Thẩm phán Hiền nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn biến mới.