Công an 'dỏm' táo tợn cướp tài sản người đi đường bị lãnh án

Ngày 15-8, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Danh Văn Hùng (50 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) bốn năm tù về tội cướp tài sản.



Bị cáo Danh Văn Hùng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15-8. Ảnh: N.NAM

Theo tòa, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, đáng lẽ phải xử theo khoản 2 Điều 133 BLHS (có khung hình phạt từ bảy đến 15 năm tù) nhưng cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 1 Điều 133 là đã có lợi cho bị cáo.

Theo hồ sơ, do không có tiền tiêu xài nên Danh Văn Hùng và Phan Hoàng Thân cùng bàn tính và thống nhất giả mạo công an, chặn xe người đi đường có chở thuốc lá để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 10 giờ ngày 9-1-2014, Thân mặc trang phục công an, khoác bên ngoài áo khoác đen chạy xe máy chở Hùng trên quốc lộ 91B tìm người đi đường để chiếm đoạt tài sản.

Khi cả hai tới địa phận phường Thới An Đông (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) thì phát hiện chị PTT chạy xe máy từ hướng quận Ô Môn về Ninh Kiều. Thân chạy xe vượt lên chặn đầu xe chị T. yêu cầu kiểm tra. Do thấy Thân mặc trang phục ngành công an nên chị T. dừng xe.

Thân và Hùng hỏi chị T. “xe chở gì”. Chị T. nói “xe chở thuốc lá” và lấy điện thoại gọi cho gia đình thì bị Hùng giật lấy điện thoại và kêu chị T. xuống xe nhưng chị không xuống nên hét lớn “xuống xe”.

Nghe Hùng hét lớn, chị T. sợ nên xuống xe. Ngay lập tức, Hùng phóng lên xe của chị T. nổ máy bỏ chạy về hướng quận Ninh Kiều. Thấy Hùng đã lấy được xe của chị T., Thân cũng nổ máy xe bỏ chạy theo Hùng.

Chị T. biết mình bị cướp nên tri hô và được người đi đường đuổi theo cùng với công an bắt được Thân. Hùng chạy thoát. Thân sau đó khai đã cùng Hùng giả công an để cướp tài sản, toàn bộ tài sản Hùng lấy và trốn thoát.

Tháng 7-2014, TAND quận Bình Thủy xử phạt Thân ba năm tù về tội cướp giật tài sản. Tháng 9-2014, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, phạt Thân năm năm tù về tội cướp tài sản.

Tháng 10-2015, Hùng đến Công an quận Bình Thủy đầu thú.

Tài sản của chị T. bị cướp gồm một điện thoại, một xe máy, năm cây thuốc lá Hero, một cái cân và 2,8 triệu đồng. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Hùng phải bồi thường cho chị T. 8 triệu đồng.