Công khai xin lỗi bồi thường 4 trường hợp oan sai

Chiều 16-3, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang có buổi giám sát về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ tháng 10- 2011 đến cuối tháng 9- 2014.

Theo báo cáo của Công an, VKS và TAND tỉnh Hậu Giang, trong thời gian vừa qua đã thực hiện công khai xin lỗi và bồi thường oan sai 4 trường hợp trong đó công an giải quyết bồi thường và xin lỗi 2 trường hợp oan sai xảy ra từ năm 1990, VKS bồi thường và công khai cải chính, xin lỗi 2 trường hợp.



Giám sát oan sai chiều 16-3 tại Công an tỉnh Hậu Giang

Riêng TAND tỉnh Hậu Giang đã nhận được 1 đơn yêu cầu bồi thường oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và trường hợp này đang trong qua trình xem xét giải quyết.

Đáng chú ý, đối với VKS thời gian qua đã xảy ra một trường hợp kiểm sát viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự; với công an tỉnh Hậu Giang, trong số 1.105 người bị bắt, tạm giữ hình sự chỉ có 1 trường hợp sau đó phải trả tự do vì không thực hiện hành vi phạm tội, đã tạm đình chỉ điều tra 58 vụ 62 bị can và đình chỉ 28 vụ 35 bị can nhưng các trường hợp này không có trường hợp đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội… Ngành công an đã tiếp nhận 1 đơn tố cáo về bức cung dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, qua xác minh cho thấy đây là tố cáo sai sự thật.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, ghi nhận nỗ lực của Công an, VKS và tòa án tỉnh Hậu Giang trong việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời trường hợp yêu cầu bồi thường oan, sai nhất là có những trường hợp kéo dài trên 20 năm. Bà Thủy yêu cầu thời gian tới các cơ quan tố tụng sớm họp đoàn liên ngành xem xét các trường hợp có đơn yêu cầu bồi thường để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu, nếu có oan giải quyết ngay để công khai xin lỗi bồi thường, còn xác định không thuộc trường hợp oan, sai phải có văn bản trả lời dứt điểm.