Cử nhân sư phạm buôn 20 bánh heroin lãnh án tử hình

Hôm nay (25-3), TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình Hạ Bá Hùa (26 tuổi, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Hoàng Văn Quang (42 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2013, Hùa tốt nghiệp ĐH Sư phạm ở Hà Nội, trở về quê nhà nhưng không xin được việc làm. Hùa lấy vợ và sinh con, mở quán tạp hóa, có quen biết vị khách người Lào tên Khăm. Năm 2014, Hùa sang Lào làm thuê gặp Khăm thì Khăm bảo đưa heroin về Việt Nam tiêu thụ sẽ được trả công mỗi lần 2.000 USD.

Đến tháng 3-2015, khi đưa vợ đi viện chữa bệnh thì Hùa gặp Quang rồi rủ Quang tổ chức đường dây buôn ma túy từ Lào về Nghệ An, đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Qua phát động công tác tố giác tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện đường dây mua bán đường dây mua bán ma túy trên của Hùa nên đã xác lập chuyên án mang bí số 117T để điều tra.





Bị cáo Hạ Bá Hùa (phải) và bị cáo Hoàng Văn Quang.

Chiều 19-8-2015, Hùa lên vùng biên nhận tám bánh heroin của Khăm để bàn giao cho Quang. Khi đang bàn giao số ma túy trên thì lực lượng PC47, Công an tỉnh Nghệ An vây bắt. Tang vật thu giữ tám bánh heroin (tổng trọng lượng 2.796,6 g).

Qua lời khai của Hùa và Quang, mở rộng điều tra cho thấy từ ngày 17-7-2015 đến ngày 19-8-2015, Hùa đã thực hiện ba lần hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng số lượng 20 bánh heroin (tổng trọng lượng khoảng 6.991,5 g). Trong đó, tang vật thu giữ được là tám bánh heroin.

Hùa đã thu lợi bất chính 4.000 USD (hơn 80 triệu đồng) và Quang thu lợi bất chính 12.000 USD (hơn 250 triệu đồng). Đối với người đàn ông tên Khăm mang quốc tịch Lào, do chưa xác định được lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, lúc nào bắt được Khăm sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo Hùa và Quang thành khẩn khai báo thể hiện năn năn hối cải, xin được giảm án sớm trở về với vợ con, gia đình... Tuy nhiên HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có bàn bạc, có tổ chức, số lượng heroin quá lớn, phạm tội nhiều lần nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.