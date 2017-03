Cương quyết đòi tháo dỡ biệt thự xây nhầm chỗ

Ngày 19-5, tin từ TAND TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết tòa này đã hai lần tổ chức hòa giải vụ án đòi tháo dỡ biệt thự xây nhầm chỗ nhưng đều không thành. Lần hòa giải thứ hai vào ngày 16-5 cũng bất thành, các bên liên quan thống nhất đề nghị tòa án đưa vụ án này ra xét xử.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh, cuối năm 2015 tại phường 2, TP Sóc Trăng xảy ra một sự cố xây biệt thự bạc tỉ nhầm trên đất người khác. Theo đó, tháng 5-2015, ông Huỳnh Hùng Vĩ mua đất của bà T. ở phường 2, TP Sóc Trăng với diện tích 10 x 20 m. Thửa đất được hai bên xác định nằm giáp ranh với đất bà Hiền bán đồ trang trí nội thất.

Sau đó, ông Vĩ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin phép xây biệt thự và được Sở Xây dựng tỉnh này cấp phép đúng như vị trí mà bà T. đã chỉ cho ông. Tuy nhiên, đến tháng 8-2015, khi ông Vĩ đã xây xong phần móng, đang xây tường và đổ sàn tầng một thì bà Lê Thị Hạnh Nhân xuất hiện bảo ông Vĩ đã xây biệt thự nhầm trên đất của bà.

Khi đó, cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân nhầm lẫn là vì trước đó bà Hiền đã xây không phép một nhà kho tạm lấn qua đất của bà T. gần 5 m. Khi bán cho ông Vĩ, bà T. không hay biết việc này nên cứ bảo đo từ ranh nhà bà Hiền về hướng trung tâm TP Sóc Trăng 10 m nên đã trùm lên toàn bộ phần đất của bà Nhân.

Cuối năm 2015, cơ quan chức năng xác định ông Vĩ xây dựng có giấy phép do Sở Xây dựng cấp nhưng đã xây nhầm vị trí đúng như bà Nhân trình báo. Tuy nhiên, nhầm lẫn này không ai chịu trách nhiệm nên tháng 12-2015, bà Nhân khởi kiện ông Vĩ ra TAND TP Sóc Trăng.

Tại cuộc hòa giải lần hai ngày 16-5, phía UBND phường 2, nơi biệt thự mọc nhầm, khẳng định mình không có lỗi vì chức năng phường chỉ xác nhận đất có tranh chấp hay không, không liên quan đến việc xác định vị trí dẫn đến nhầm lẫn của ông Vĩ.

Phía bà Hiền cho rằng mình chỉ có lỗi xây nhà tạm không xin phép chính quyền nên không có trách nhiệm gì trong sự cố nhầm lẫn của ông Vĩ.

Phía Sở Xây dựng, đơn vị cấp phép cho rằng đây là lỗi chung của mọi người liên quan, không của riêng ai nên cũng không chịu trách nhiệm.

Còn ông Vĩ thì nói mình xây nhà có xin phép, hợp pháp, trên giấy phép thể hiện có vị trí rõ ràng do Sở Xây dựng thống nhất. Từ đó, ông khẳng định mình không có lý do gì gánh chịu thiệt hại bởi lỗi của người khác. Và do vậy nên các phương án hoán đổi đất, chuyển nhượng đất được đưa ra hòa giải đều thất bại.

Từ đó, các bên thống nhất đưa vụ việc ra xét xử theo quy định của pháp luật. Phía bà Nhân cương quyết yêu cầu tòa tuyên tháo dỡ biệt thự trả lại đất cho mình.