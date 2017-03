Đâm chết bạn thân vì nghi quan hệ bất chính với vợ mình

Chiều 15-11, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Cường (29 tuổi, trú khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) tù chung thân về tội giết người. Đồng thời tòa tuyên phạt Trần Văn Trì (28 tuổi, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) 15 tháng tù về tội che giấu tội phạm, Đặng Thị Mỹ Linh (27 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) chín tháng tù treo và cảnh cáo Phan Xuân Đức (23 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) về tội không tố giác tội phạm.



Ba bị cáo Cường, Đức, Trì.

Theo hồ sơ, Cường và chị Lê Thị Hòa (26 tuổi) là vợ chồng và cùng có mối quan hệ bạn bè với Võ Đình Toàn (28 tuổi, trú TP Vinh). Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên chị Hòa đã đi khỏi nhà và đang làm thủ tục ly hôn với Cường.

Cường cho rằng Toàn cùng vợ mình có quan hệ bất chính với nhau nên ghen tuông và nảy sinh ý định giết cả hai người. Tuy biết chồng ghen nhưng chị Hòa vẫn quan hệ tình cảm bạn bè với anh Toàn mà không giải thích cho Cường hiểu. Chị Hòa còn chụp một bức ảnh anh Toàn ôm một người con trai gửi cho Cường chọc tức, gây tâm lý bức xúc cho Cường.



Khoảng 13 giờ ngày 2-6, biết Toàn và vợ mình đang đi ăn giỗ ở khối 15 (phường Cửa Nam, TP Vinh) nên Cường thủ sẵn một con dao trong ống tay áo và nhờ Trì chở đến tìm hai người này.



Bị cáo Mỹ Linh tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi tìm thấy chị Hòa và anh Toàn đang nói chuyện, Cường liền lấy dao chạy lại tấn công liên tiếp vào người chị Hòa. Thấy vậy, anh Toàn ôm lấy Cường can ngăn. Trong lúc giằng co với Cường, Toàn ngã xuống.

Ngay lúc đó, Cường dùng dao tấn công vào đầu Toàn khiến anh tử vong sau đó. Chị Hòa bị tổn hại sức khỏe 8%. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn. Linh và Đức biết chuyện Cường gây án khiến hai người bị thương nặng và có khả năng tử vong nhưng không trình báo với cơ quan chức năng.



Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.