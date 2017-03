Đâm chết người nước ngoài sau khi va quẹt xe máy

Tại phiên tòa, phần xét hỏi, lời khai của bị cáo Quang có mâu thuẫn với lời khai trước đó trong hồ sơ và mâu thuẫn với người làm chứng. Đồng thời, HĐXX sơ thẩm cũng cho rằng vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần làm rõ nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung.



Bị cáo Quang tại phiên tòa ngày 14-3.

Như đã đưa tin, chiều tối 11-7-2015, người dân đi trên con đường liên xã phát hiện thi thể ông Nathu Singh Solanki (mang quốc tịch Ấn Độ, làm việc cho công ty khai thác mỏ và đá trắng ở huyện Quỳ Hợp) bên đường (thuộc xã Châu Tiến) nên báo công an.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra cho thấy Quang nghiện heroin nhưng không có tiền mua thuốc, thời gian trên Quang đến nhà anh trai để xin tiền. Trên đường đi, Quang gặp ông Nathu Singh Solanki đi xe máy ngược chiều và có va quẹt vào chân của Quang.

Lúc này ông Nathu Singh Solanki dừng xe và đi tiểu bên đường. Quang cho rằng ông Nathu Singh Solanki va quẹt xe máy không xin lỗi lại đi tiểu trước mặt mình nên đã lên tiếng và đập tay vào lưng. Ông Nathu Singh Solanki không trả lời và gạt tay Quang ra, Quang rút con dao trong người ra tấn công khiến ông Nathu Singh Solanki tử vong.

Sau đó, Quang cướp chiếc nhẫn vàng, ví đựng tiền và giấy tờ cùng chiếc xe máy của ông Nathu Singh Solanki rồi bỏ chạy. Tổng trị giá tài sản Quang cướp là hơn 19 triệu đồng.

Quang đi được một lúc thì vứt xe máy bên đường rồi đi đến nhà anh trai, đi gặp bạn rủ bạn đi mua heroin. Quang mang chiếc nhẫn vàng đi bán nhưng không bán được. Ngày 13-7-2015, Quang đến cơ quan công an đầu thú.

Về dân sự, cơ quan công an và cơ quan chức năng đã tìm cách liên hệ với gia đình ông Nathu Singh Solanki ở Ấn Độ nhưng đến nay chưa có phúc đáp. Do vậy, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã tách phần dân sự ra, khi nào gia đình ông Nathu Singh Solanki yêu cầu sẽ xét xử trong một vụ án khác.