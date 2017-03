Đề nghị tử hình bị cáo giết người ở Phú Quốc

Sau một ngày xét xử vụ án Đỗ Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án bắn chết ngươi gây rúng động dư luận ở Phú Quốc năm 2015, chiều 23-3, đại diện VKS giữa quyền công tố đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án.

Theo đó, đại diện VKS cho rằng hành vi của Tuấn Em là đặc biệt nguy hiểm, hung hãn, côn đồ băng nhóm và cố ý phạm tội đến cùng để giết chết nạn nhân do vậy cần loại bỏ bị cáo khỏi xã hội. Với bốn tội danh bị truy tố là giết người, giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt Tuấn Em án tử hình.

Đồng phạm với Tuấn Em về tội giết người, bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa bị đề nghị mức án 12-14 năm tù. Các bị cáo Tôn Văn Nhân, Nguyễn Hữu Phúc, Phan Thanh Giang và Nguyễn Nhật Hoàn Khương bị đề nghị mức án 1-4 năm tù về tội không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm; bị cáo Ông Minh Phụng bị đề nghị mức án 5-7 năm tù cho hai tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.



Bị cáo Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em) bị đề nghị mức án tử hình

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Chưởng, cựu sĩ quan công an, bị đề nghị từ mức án 12-18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa tuyên buộc Tuấn Em và Nghĩa liên đới bồi thường cho gia đình hai nạn nhân tổng cộng 140 triệu đồng.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, ngày 23-3, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xử lưu động Tuấn Em và đồng bọn liên quan đến vụ bắn chết người gây rúng động ở Phú Quốc. Trong đó, Tuấn Em bị truy tố về các tội giết người, giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đai diện VKS nêu quan điểm luận tội và đề xuất mức án

Cùng bị truy tố tội giết người với Tuấn Em còn có bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi, ngụ ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang); các bị cáo Ông Minh Phụng (tức Sáu Phụng, 42 tuổi) và Nguyễn Văn Chưởng (61 tuổi, ngụ ở TP.HCM) bị truy tố các tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm; Nguyễn Hữu Phúc (20 tuổi) và Phan Thanh Giang (28 tuổi) - cùng ngụ ở Phú Quốc bị truy tố tội che giấu tội phạm; Nguyễn Nhật Hoàng Khương (tên gọi khác là Cá Rô, 25 tuổi) và Tôn Văn Nhân (19 tuổi) - cùng ngụ ở Phú Quốc bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.



Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Chưởng là cán bộ hưu trí, từng công tác tại Công an TP.HCM. Tháng 7-2015, ông Chưởng đi Phú Quốc du lịch và qua một người giới thiệu nên biết Ông Minh Phụng. Khi gặp gỡ, Phụng nghe ông Chưởng khoe là từng là cán bộ cấp cao của Bộ Công an nên có phần nể nang và giao dịch bán đất giá rẻ cho ông Chưởng. Còn ông Chưởng tặng Phụng ba khẩu súng, gồm hai khẩu rulo và một khẩu dúng bắn đạn hoa cải.

Thời điểm nó trên, giữa Tuấn Em, đối tượng xã hội cộm cán ở Phú Quốc xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996) tại quán bar By Night ở thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. Để trả thù Bảo, Tuấn Em nhờ một người quen mua khẩu súng K59 và bảy viên đạn từ Campuchia với giá 15 triệu đồng để “xử” Bảo.



Các bị cáo nghe VKS luận tội

Tuấn Em sau đó đã dùng khẩu K59 này đuổi bắn Bảo nhưng bất thành... Tuấn Em kiểm tra súng phát hiện súng bị hỏng nên nhờ Phụng - là anh kết nghĩa giúp đỡ. Phụng đã lấy khẩu rulo nóng dài cùng 42 viên đạn đưa cho Tuấn Em. Sau khi có súng từ Phụng, đêm 1-8-2015, Tuấn Em rủ Nghĩa đến quán bar Lion Garden ở thị trấn Dương Đông tìm Bảo và tại đây, Tuấn Em dùng súng bắn Bảo gục chết tại chỗ và trong lúc bắn hai phát súng vào Bảo thì có một phát đạn lạc trùng đầu chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984) khiến chị này tử vong tại chỗ.

Ra tay sát hại Bảo xong, Tuấn Em được Nghĩa cùng với Phụng, Phúc, Giang, Khương và Nhân giúp đỡ, che giấu đồng thời không tố giác với cơ quan công an. Đến 4-8-2015, Công an phát hiện Tuấn Em trốn tại một nhà hoang ở xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc nên bao vây truy bắt và tại đây Tuấn Em dùng súng cùng người tình là N. tự tử nhưng cả hai sau đó được công an đưa đi bệnh viện cấp cứu và thoát chết.

Bạn gái của Tuấn Em sau đó khai sinh năm 2000 chứ không phải sinh năm 1996 và qua củng cố hồ sơ, xác minh công an khởi tố Tuấn Em thêm tội giao cấu với trẻ em. Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Kiên Giang lần lượt bắt giữ các đối tượng có liên quan trong đó có Ông Minh Phụng và cựu sĩ quan công an Nguyễn Văn Chưởng…