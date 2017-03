Dịch vụ làm bằng, giấy tờ giả tràn lan trên Facebook

Mua bằng giả dễ như mua rau

Một trang Facebook có tên “Làm bằng giả” có nội dung quảng cáo nhận làm bằng đại học và giấy tờ các loại, không phải đặt cọc, giá gốc và uy tín.

Cụ thể, giá cả như sau: Bằng đại học giá 3 triệu đồng (gồm bằng + bảng điểm + 10 bộ photo công chứng), bằng cao đẳng hoặc trung cấp giá 2,5 triệu (gồm bằng + bảng điểm + 10 bộ photo công chứng), bằng THPT giá 2 triệu (gồm bằng + học bạ + 10 bộ photo công chứng ), làm sổ hộ khẩu giá 1 triệu, CMND giá 500.000 đồng (3 ngày làm xong)....

Ngoài ra, trang này còn nhận làm sổ đỏ, sổ hồng, giấy đăng ký kết hôn, biên lai học phí... giả.

Để tạo lòng tin với khách hàng, trang này cho biết phôi được sử dụng để làm bằng là loại phôi gốc và tem thật (bảy màu và sáu cánh), mộc giáp lai nổi và mộc đóng 100%, bao soi.



Nhan nhản các trang nhận làm bằng, giấy tờ giả trên Facebook.

Nhiều trang Facebook khác cũng có hoạt động tương tự, kèm lý giải về nguồn gốc phôi bằng để lấy lòng tin của khách hàng.



“Bên mình làm ăn uy tín, không lấy tiền cọc, giao hàng nhận tiền; phôi, tem, con dấu, chữ ký đều thật 100%, bao công chứng đầy đủ, bảo hành sản phẩm trọn đời, thông tin của khách hàng được bảo mật và xóa sạch”... là những lời quảng cáo dễ dàng được tìm thấy nhan nhản trên mạng.



Có trang thận trọng liệt kê những trường hợp sẽ từ chối nhận giao dịch, ví dụ như các bằng đại học liên quan đến các ngành y tế, cảnh sát hay quân đội; chứng minh thư giả, giấy tờ nhà đất, sổ đỏ… liên quan đến pháp luật.

Cá nhân có nhu cầu chỉ cần liên hệ trực tiếp, cung cấp thông tin, khi nhận giấy tờ giả thì mới phải giao tiền.

Nhiều đối tượng đã sa lưới

Ngày 13-4, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bến Tre thực hiện lệnh bắt bảy người, khám xét tám địa điểm trên địa bàn các tỉnh, thành trên vì có hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Các cơ quan chức năng Bộ Công an xác định Lê Tấn Cường (30 tuổi, quê ở Bình Định) cầm đầu đường dây này. Cường lập ra trang web, rao “dịch vụ làm bằng đại học, cao đẳng uy tín, dễ dàng, bảo mật và chất lượng” để chào mời. Các đồng phạm lên các trang rao vặt, đăng thông tin nhận làm văn bằng, chứng chỉ giả.

Để tạo niềm tin với khách hàng, nhóm này công khai đăng số điện thoại và email để dễ dàng liên hệ hoặc gặp mặt trực tiếp giao dịch.

Trước đó, đầu tháng 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an TP Hà Nội cũng đã phát hiện một trang web “Làm các loại bằng tại Hà Nội”. Trên trang web này đăng hình ảnh các loại bằng, chứng chỉ và số điện thoại của một người tự xưng là Dũng.

Vào cuộc điều tra, PC45 Hà Nội nhanh chóng xác minh được chủ trang web là Nguyễn Anh Đào (27 tuổi, Vĩnh Phúc). Qua điều tra, cảnh sát xác định Đào đã câu kết cùng một số đối tượng khác nhận làm các loại bằng, giấy tờ giả với mức giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng/bộ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định trưng cầu giám định đối với một số văn bằng, chứng chỉ do Đào cung cấp. Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: “Hình dấu trên tài liệu gửi giám định được làm giả bằng phương pháp in phun màu, sau đó được đối tượng ký giả chữ ký”.