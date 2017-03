Đình chỉ điều tra trái luật vụ án tham ô

Ngày 5-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên cho biết cơ quan này đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh chỉ đạo phục hồi điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Sông Hinh.

Kéo dài thời gian điều tra rồi đình chỉ

Kiến nghị trên của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên được đưa ra sau khi tiến hành giám sát đối với Đảng ủy Công an huyện Sông Hinh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều tra vụ án này. Theo một thành viên UBKT Tỉnh ủy, vụ án tham ô này do UBKT Tỉnh ủy phát hiện sau khi kiểm tra các sai phạm đối với ông Võ Trọng Bình, Phó ban phụ trách BQL rừng phòng hộ Sông Hinh.

Cuối năm 2013, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên chuyển hồ sơ vụ sai phạm này cho Công an huyện Sông Hinh để điều tra, xử lý. Mãi đến đầu tháng 6-2014, Công an huyện Sông Hinh mới khởi tố vụ án tham ô tài sản tại BQL rừng phòng hộ Sông Hinh và xem xét khởi tố bị can đối với ông Bình. Tuy nhiên, đến đầu năm 2015, công an huyện lại ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Trao đổi với PV, Đại tá Huỳnh Văn Tào, Trưởng Công an huyện Sông Hinh, giải thích vụ án bị đình chỉ điều tra là do hành vi của ông Bình không cấu thành tội phạm.

Trong khi đó, UBKT Tỉnh ủy khẳng định việc đình chỉ điều tra này là không đúng quy định pháp luật do hành vi sai phạm của ông Bình rất nghiêm trọng, không như nhận định của cơ quan điều tra.

“Đây là vụ tham nhũng gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân địa phương do hành vi sai phạm nghiêm trọng, có hệ thống; cán bộ bảo vệ rừng lại ngang nhiên chiếm từ đất rừng đến đất ở, công khai trục lợi rừng trong suốt thời gian dài, coi rừng như tài sản riêng của mình… Ngay sau khi phát hiện, UBKT Tỉnh ủy đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an huyện Sông Hinh điều tra, xử lý. Thế nhưng cơ quan công an kéo dài thời gian xem xét, điều tra hơn một năm rồi lại đình chỉ điều tra” - một thành viên UBKT Tỉnh ủy bày tỏ.

Hành vi sai phạm đã rõ

Cũng theo vị cán bộ UBKT trên, hành vi sai phạm của ông Bình bước đầu đã được UBKT Tỉnh ủy làm rõ, kết luận trong cuộc kiểm tra trước đây.

Theo đó, khi thực hiện chính sách giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp với thời hạn 50 năm của Chính phủ, thay vì ưu tiên giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người dân tại chỗ theo quy định, BQL rừng phòng hộ Sông Hinh đã chia chác gần 230 ha đất rừng cho hầu hết cán bộ của ban. Trong đó, ông Bình được chia 18 ha.

Sau khi chia chác, những cán bộ này chặt dọn rừng, trồng cao su, cây ngắn ngày thay vì phải trồng rừng theo quy định. Mặt khác, nhiều cán bộ đã mua bán, chuyển nhượng hàng chục hecta đất rừng trái quy định. Trong khi người dân địa phương không có đất để trồng rừng thì ông Bình lợi dụng chủ trương trồng rừng bằng vốn nhà nước để biến rừng thành tài sản riêng của một số cán bộ. Thay vì lập dự án, thuê người trồng, chăm sóc rừng theo quy định, ông Bình tự ký hợp đồng khoán 226 ha cho một số cán bộ của BQL rừng phòng hộ Sông Hinh đứng tên thuê công trồng, chăm sóc; thực chất là làm chủ luôn diện tích rừng này. Trong đó, anh rể ông Bình đứng tên nhận hơn 100 ha đất rừng.

Ngoài ra, ông Bình còn tự tổ chức khai thác mủ cao su trồng thí điểm, bán lấy tiền bỏ túi riêng.

Khi được Nhà nước giao vốn để trồng mới hơn 420 ha đất rừng, BQL rừng phòng hộ Sông Hinh bỏ mặc cho người nhận khoán khiến toàn bộ cây trồng chính đều bị mất trắng, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Đã vậy, ông Bình tự đặt ra chủ trương thu tiền để tái tạo rừng, buộc các hộ nhận khoán phải nộp bồi thường cho BQL gần 4,5 tỉ đồng và phần lớn số tiền này đều chi trái quy định. Chưa hết, ông Bình còn “phù phép” biến 1.250 m2 đất của Nhà nước giao BQL rừng phòng hộ Sông Hinh xây dựng trụ sở làm việc, xưởng chế biến gỗ tại thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) thành cơ sở kinh doanh của gia đình mình…

Từ các sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bình, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền buộc thôi việc đối với ông này. “Với hành vi sai phạm như vậy nhưng cơ quan công an lại đình chỉ điều tra là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm” - một cán bộ UBKT Tỉnh ủy nói.