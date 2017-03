Đình chỉ vụ án ‘vợ chết, chồng bị khởi tố’

Chiều 14-12, tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Nguyễn Thị Lan Phương (Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh) đã yêu cầu lãnh đạo VKSND tỉnh giải trình về vụ ông Huỳnh Thanh Quang (61 tuổi, ngụ Phú Yên) bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đây là một vụ án có dấu hiệu oan mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh.

“Vụ án này có sự không thống nhất giữa các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử. Việc điều tra, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ để làm căn cứ kết luận hành vi của người phạm tội cũng như các tình tiết khách quan khác. Trong vụ án này, trách nhiệm của VKS trong kiểm sát điều tra, truy tố, thực hành quyền công tố như thế nào để tránh oan sai?” - bà Phương đặt vấn đề.

Yêu cầu đình chỉ vì “máy móc khởi tố”

Trước yêu cầu trên, ông Nguyễn Văn Minh (Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Khánh Hòa) đã giải trình về vụ án như sau:

Chiều 18-10-2015, ông Quang chạy xe máy chở bà Trần Thị Xuân (sống chung như vợ chồng) trên quốc lộ 1. Đến đoạn qua xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), ông Quang chạy xe máy trên lề đường, phía sau có xe tải do tài xế Đặng Hoàng Thạch (ngụ thị xã Ninh Hòa) điều khiển chạy cùng chiều. Muốn vượt một ô tô cùng chiều phía trước đang chạy chậm lại, ông Quang cho xe chuyển sang làn xe tải, không quan sát gương chiếu hậu nên để xe tải của tài xế Thạch va quẹt. Vụ tai nạn làm bà Xuân bị chết sau đó tại bệnh viện.

Ban đầu, ông Quang bị Công an thị xã Ninh Hòa khởi tố vì cho rằng ông có hành vi điều khiển xe máy không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn làm chết người. Sau đó, quá trình điều tra lại xác định nguyên nhân gây tai nạn do ông Quang điều khiển xe máy không tuân thủ quy định về sử dụng làn đường.





Ông Quang và bà Nga tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-9. Ảnh: T.LỘC

Theo ông Minh, sau khi nhận đơn khiếu nại của gia đình bà Xuân và đơn kêu oan của ông Quang, VKSND tỉnh đã phối hợp với công an, TAND tỉnh nghiên cứu hồ sơ vụ án trên. Tại cuộc họp mới đây, lãnh đạo liên ngành tư pháp cấp tỉnh và thị xã Ninh Hòa đều đánh giá ông Quang có lỗi trong vụ tai nạn, đồng thời chưa xác định được lỗi cho ô tô vượt trái phép gây tai nạn của tài xế Thạch. Tuy nhiên, lãnh đạo liên ngành tư pháp cấp tỉnh đã phê phán nghiêm khắc CQĐT, VKSND thị xã Ninh Hòa vì máy móc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Quang mà không chú ý vận dụng các chế định có lợi cho người phạm tội được quy định tại BLHS 2015, Nghị quyết 109/2015, Nghị quyết 144/2016 của Quốc hội. Từ đó, liên ngành tư pháp hai cấp thống nhất yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự ngay đối với ông Quang.

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã đình chỉ giải quyết vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Quang. Sắp tới, VKSND tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo VKSND thị xã Ninh Hòa đối với những vi phạm trong việc áp dụng pháp luật để xử lý đối với vụ án trên...

“Phải làm rõ có trách nhiệm hình sự hay không”

Trước giải trình của lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa, bà Phương không đồng tình: “Theo tôi, đình chỉ như vậy là quá nhanh, quá vội! Nếu yêu cầu CQĐT đình chỉ với lý do miễn trách nhiệm hình sự thì chưa phải là kết quả điều tra. Tôi đề nghị lãnh đạo VKSND tỉnh cần chỉ đạo liên ngành tư pháp thị xã Ninh Hòa tiếp tục làm rõ bị can có tội hay không, có trách nhiệm hình sự hay không”.

Cùng ngày, bà Trần Thị Nga (em gái bà Xuân) đã liên lạc với PV Pháp Luật TP.HCM cho biết đang khiếu nại các quyết định đình chỉ trên.

Theo bà Nga, trong quyết định đình chỉ điều tra bị can, Công an thị xã Ninh Hòa nêu lý do đình chỉ là “Sau khi tiến hành điều tra thấy đại diện người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự” là hoàn toàn không đúng sự thật.

Bà Nga khẳng định: “Thời gian qua tôi liên tục gửi đơn kêu oan cho anh Quang và đề nghị khởi tố tài xế Thạch. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tự nguyện hòa giải, cũng không đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho anh Quang vì anh ấy bị oan. Tôi yêu cầu CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Quang với lý do không cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tôi cũng không đồng tình việc đình chỉ giải quyết vụ án mà yêu cầu CQĐT phải tiếp tục điều tra để xác định ai mới là người gây ra cái chết cho chị tôi”.

Quá trình giải quyết án - Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa khởi tố ông Quang về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. - Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Quang về tội trên. - Ngày 28-7, VKSND thị xã ban hành cáo trạng truy tố ông Quang. - Ngày 28-9, TAND thị xã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa yêu cầu làm rõ hành vi của tài xế Thạch có cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ hay không, làm rõ các căn cứ buộc tội đối với ông Quang… - Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã có kết luận điều tra bổ sung nhưng không làm rõ được những vấn đề tòa yêu cầu. Với yêu cầu làm rõ hành vi của tài xế Thạch, kết luận điều tra bổ sung chỉ ghi: “Trong quá trình xét xử, nếu HĐXX phát hiện hành vi của ông Đặng Hoàng Thạch cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ thì có quyền khởi tố hoặc yêu cầu VKS khởi tố theo quy định của pháp luật”. - Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã ra các quyết định đình chỉ vụ án.