Được minh oan sau 3 năm điều tra lại

Sáng 17-9, anh Bùi Minh Lý (sinh năm 1989, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) cho biết sau ba năm điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chính thức thừa nhận làm oan đối với anh.



Các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can do Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, ký ngày 31-7. Theo quyết định đình chỉ bị can, do đã hết thời hạn điều tra nhưng không đủ chứng cứ chứng minh anh Lý có tội. Vì thế CQĐT đã đình chỉ theo khoản 2 Điều 157 BLTTHS 2015 vì hành vi không cấu thành tội phạm.

Anh Lý là người bị CQĐT, VKSND quận Bình Thạnh khởi tố, bắt tạm giam và truy tố về tội cướp giật tài sản. TAND quận Bình Thạnh từng kết án ba năm tù đối với anh về tội danh này. Bản án này sau đó đã bị TAND TP.HCM hủy.

Từ tháng 6-2016, VKSND quận Bình Thạnh đã cho anh tại ngoại sau hơn 28 tháng bắt tạm giam.



Bùi Minh Lý đang làm thợ hồ kiếm sống. Ảnh: NVCC

Trước khi vô cớ bị vướng vào vụ án này, anh Lý là đảng viên dự bị, bí thư chi đoàn ấp, ấp đội trưởng ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc. Ngoài công việc làm thợ hồ với thu nhập 230.000 đồng/ngày (nay đã lên 350.000 đồng/ngày), buổi tối anh còn chở tôm thuê được 450.000 đồng/chuyến.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Lý kể: “Khi bị bắt, tôi có mang theo người 3,5 triệu đồng và cổ có đeo vàng. Tôi giải thích với các anh ấy rằng tôi không cướp. Tôi không thiếu tiền để phải đi cướp, mà có thiếu tiền tôi cũng không đi cướp. Các anh ấy đã không nghe tôi. Tôi không hiểu các anh ấy đã nghĩ gì mà chỉ nghe lời bị hại để kết tội tôi”.

Anh cho biết thực sự kinh hoàng trong thời gian bị bắt giam nhưng phải ráng giữ sức khỏe để chờ đợi ngày được minh oan, được về với gia đình. Hai tháng sau khi được cho về nhà anh mới dần ổn định tinh thần.

Ban đầu anh Lý không dám đi xin việc làm với ý nghĩ không ai muốn nhận một người đi tù về. Còn để thoát khỏi mặc cảm, tiếp xúc được với nhiều người thì anh phải hơn một năm sau đó. Anh Lý có đi tìm gặp người bị hại để nói cho họ biết rằng anh đã bị oan như thế nào nhưng không gặp.

Cũng theo anh Lý, hiện anh đã ủy quyền cho luật sư tính toán các khoản thiệt hại để gửi đơn yêu cầu cơ quan làm oan xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại cho mình.

Hiện anh Lý đang làm thợ hồ cùng cha vợ ở quê nhà. Vợ chồng anh đã có một bé gái.