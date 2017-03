Gặp lại người tù oan vì… ‘trộm tiền của vợ’

Về đến phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), chúng tôi hỏi nhà vợ chồng ông Nguyễn Thanh Cần - Nguyễn Thị Mén, người dân hỏi lại: “Có phải nhà cái ông chôm tiền vợ không, ở xứ này hỏi nhà ổng ai mà không biết”. Rồi họ tận tình hướng dẫn đường đến nhà ông Cần - người từng bị giam oan 376 ngày chỉ vì lỡ lấy tiền của chung mà không nói rõ cho vợ biết.

“Giờ vợ đưa bao nhiêu thì xài bấy nhiêu”

Ông Cần vừa chạy từ vườn cao su cách nhà chừng 2-3 km về. Vẻ ngại ngùng của ông dần biến mất khi tôi nhắc chuyện tù oan. Khi được hỏi về số tiền bồi thường oan , ông đáp: “Đã được bồi thường đồng nào đâu. Tôi đồng ý mức bồi thường 153,1 triệu đồng mà VKSND tỉnh Tây Ninh thương lượng. Quyết định đã được ký vào ngày 24-4 nhưng đến nay chưa ai xin lỗi và bồi thường cả”.

Không thể nào quên ngay những ngày cơ cực chốn lao tù nhưng ông nói về vợ như biết ơn: “Hồi tui ở trỏng, lần nào lên thăm bả cũng khóc…”. Tôi hỏi vui: “Từ khi được tòa tuyên không phạm tội đến nay, có lần nào anh… chôm tiền của vợ nữa không?”. Ông xoa xoa hai tay cười sảng khoái: “Hổng dám đâu! Bả cho nhiêu xài nhiêu thôi”.

Đang nói chuyện, điện thoại của ông reo. Đầu dây bên kia, vợ ông - bà Mén hỏi: “Ông ăn gì chưa? Để tui kêu con dâu mang cho ông tô canh hen! Ngủ trưa dậy rồi nhớ đi lấy thuốc đúng hẹn cho bớt nhức bàn tay, nhớ còn tái khám con mắt phải nữa”. Tắt điện thoại, ông nói: “Cái bà này, tui nói đi châm cứu cho cái chân hết đau, đặng còn đi lại cho dễ mà bả sợ… mục xương”. Rồi ông kể rằng hồi mới xảy ra chuyện, ông bị nhánh cây mãng cầu đâm vô mắt phải, giờ thị lực kém nên bà không cho theo xe đêm chở hàng lên Sài Gòn nữa, sợ ảnh hưởng mắt thêm. “Bả nói mắt bả còn tốt, để bả đi” - ông nói.

Vợ chồng ông Cần - bà Mén (bìa phải) trong ngày cưới vợ cho con trai út. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Giận, ngủ riêng, chôm tiền và… bị tội

Bà Mén ở cách đó chừng chục cây số, quản lý dãy nhà trọ và trạm thu mua mãng cầu xây trên mảnh đất được mua từ “tiền tang vật” của vụ án trộm tiền được thu hồi. Bà Mén kể bà nhớ như in cái ngày mưa 9-10-2013 gần hai năm về trước. Hôm đó, mới giữa giờ chiều mà sân tòa đã sập tối, bà cùng chồng rời phòng xử án của Tòa Phúc thẩm TAND TP.HCM trong niềm vui được tòa tuyên vô tội (thật ra do VKS rút kháng nghị tại tòa nên tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bố bản án sơ thẩm lần hai xử ông Cần trắng án có hiệu lực pháp luật). “Bữa đó vợ chồng tui nắm chặt tay nhau, cười nói vui vẻ, con cái, bạn bè và họ hàng cũng sung sướng cười theo” - bà Mén nhắc lại.

Tình huống trớ trêu mà họ đã trải qua khiến nhiều người không khỏi bật cười khi biết chuyện. Bà Mén kể hồi đó vợ chồng bà có chút giận hờn nên mạnh ai nấy ngủ. Bà “giao” chồng khai thác 2 ha cao su, còn mình thì quản lý vườn mãng cầu và kinh doanh xe tải. Chiều 20-5-2012, bà đi bỏ mối mãng cầu ở TP.HCM, ông Cần ở nhà phá cửa phòng, cạy két sắt (do bà giữ chìa khóa) lấy tiền và vàng, trị giá gần 1,2 tỉ đồng. Sau đó ông Cần cưa cửa sổ phòng để vờ như nhà vừa có trộm.

Khuya đó về đến nhà, bà phát hiện và gặng hỏi nhưng ông một hai nói không biết. Công an vào cuộc và nhanh chóng tìm ra “thủ phạm”. Khoảng một tháng sau ông Cần bị bắt và thừa nhận đã xài hết… 200.000 đồng, số còn lại gửi hàng xóm, vàng thì đem chôn trong vườn cao su. Ông cũng giãi bày vợ ông là tay hòm chìa khóa, ông cần tiền chữa bệnh nhưng vợ chẳng nói năng gì, hỏi “xin” hoài cũng bực nên mới “chôm” cho bõ ghét.

“Ổng bị bắt, tui thực sự hốt hoảng. Tui nói đó là tài sản do hai vợ chồng tạo lập. Chắc chắn ổng lấy để trêu ngươi tui thôi. Tui nói hoài mà người ta không nghe, cứ một hai khởi tố, bắt giam rồi xử bảy năm tù. Cũng may báo chí vào cuộc, mời các chuyên gia phân tích chuyện ổng làm là không phạm tội. Rồi tòa phúc thẩm hủy án, tòa tỉnh tuyên không phạm tội, trả tự do cho ổng… Lần nào ra tòa tui cũng nói tiền bạc tui giữ nhưng là của chung. Thấy ổng tù tội, tui thương hết biết!” - bà Mén kể.

Gương vỡ lại lành

Nói về cuộc sống hiện tại, bà Mén kể: “Tui với ổng mới ngồi sui cưới vợ cho thằng út hồi tháng 5 rồi, năm sau tính chuyện cho thằng Hai nữa là xong!”. “Thế sau khi ra tù, ảnh có rầy rà gì chị không?” - tôi hỏi. “Ai biểu ổng không nhận từ đầu, tui không biết ai lấy tiền nên mới làm dại thưa ra công an. Đến khi bị chuyện rồi mới hối không kịp, khiến ổng ở trỏng 12 tháng 11 ngày” - bà Mén ngậm ngùi.

“Giờ ảnh còn… chôm tiền chung để xài nữa không?”. Bà Mén cười bẻn lẻn: “Còn tiền đâu nữa mà chôm với chỉa, có nhiêu tui đem đầu tư làm ăn ráo trọi, tất nhiên tiền xài thì… của chồng công vợ, ai cần thì lấy xài chứ chôm chỉa gì đâu”.

Nói về chuyện đòi bồi thường oan, bà Mén bày tỏ: “Thiệt tình tui nói ổng đòi chi cho mệt nhưng ổng cứ một hai phải đòi công bằng. Tui nói được nhiêu tui cho ông hết đó. Mà ổng thương con lắm, hẹn chừng có tiền sẽ cho tụi nhỏ thôi…”.

“Thế ảnh có… hay về đây với chị không?”. “Chừng nào thích thì ổng về ăn rồi ngủ lại, nhà của ổng, ổng muốn về lúc nào thì về thôi mà…” - bà Mén cười duyên.