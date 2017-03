Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho từng người dân

Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Kế hoạch số 48/KH-UBND UBND TP Hà Nội mới ban hành quy định về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn TP Hà Nội với mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, chăm sóc sức khỏe; được tư vấn sức khỏe; được điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh.

Theo đó, TP sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần cho người dân tại trạm y tế (đối với trẻ dưới sáu tuổi không đi học mầm non; người cao tuổi, hưu trí; người dân lao động tự do và các đối tượng khác); tại trường học (đối với trẻ mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên); tại các cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động).

Theo lộ trình được đề ra tại kế hoạch, từ ngày 1-3 đến 30-9 sẽ cơ bản hoàn thành việc lập hồ sơ sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe lần đầu cho người dân, cập nhật dữ liệu đối với người đã được khám sức khỏe, khám bệnh.

Từ năm 2018, lập hồ sơ sức khỏe bổ sung và khám sức khỏe định kỳ cho người dân, cập nhật dữ liệu sức khỏe cá nhân của người dân khi đi khám sức khỏe, khám chữa bệnh.

Những trường hợp đã khám sức khỏe trong vòng một năm thì không cần khám lại, chỉ cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe để quản lý tại các trạm y tế.

Trường hợp khi khám phát hiện có bệnh thì được tư vấn, điều trị tại trạm y tế hoặc chuyển tuyến theo quy định.

Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe được thực hiện với toàn bộ người dân của TP Hà Nội, thể hiện những thông tin cơ bản về tình trạng sức khỏe, bệnh tật của từng người. Đồng thời hồ sơ được cập nhật, bổ sung qua những lần khám sức khỏe, khám chữa bệnh.