Hàng loạt lãnh đạo, cán bộ hải quan hầu tòa

Ngày mai (8-6), TAND TP.HCM dự kiến mở phiên xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn gồm 46 bị cáo (ba người hiện bỏ trốn). Đáng chú ý có 31 người đang đương nhiệm hoặc nguyên là lãnh đạo, cán bộ hải quan tỉnh An Giang, TP.HCM. Đây là vụ án có số công chức hải quan hầu tòa nhiều nhất từ trước đến nay.



Cáo trạng truy tố Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và TNHH Đại Đắc Tài) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu và Đưa hối lộ; Lê Dũng (nguyên Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) và năm thuộc cấp về các tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...





Trụ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn do bị can Lê Dũng làm giám đốc bị thiệt hại hơn 52 tỉ đồng. Ảnh: N.ĐỨC

Các cán bộ, công chức hải quan cùng hầu tòa về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cạnh đó, nhiều bị cáo là chủ doanh nghiệp, lao động tự do bị truy tố về các tội buộc tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và môi giới hối lộ.

Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong 20 ngày do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa phiên xử. Phiên xử có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.



Theo hồ sơ, Tuyền và đồng phạm đã lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho DN để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Cụ thể, Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề “hợp tác” với Lê Dũng (Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, có 51% vốn Nhà nước).



Từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2013, Dũng ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền thông qua pháp nhân của hai công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 134,5 tỉ đồng.



Sau đó, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ, xin hoàn thuế 80,3 tỉ đồng bỏ túi. Các cán bộ, công chức hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) tiếp tay, giúp DN hợp thức hóa các thủ tục trên.



Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận đưa cho Lâm Thị Thủy (đã bỏ trốn) 4 tỉ đồng; Thủy chuyển số tiền trên cho Nguyễn Văn Biên (khi ấy là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) và cấp dưới nên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá thông quan trót lọt. Ông Biên được nhận 244,1 triệu đồng; Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (là phó chi cục trưởng) hưởng lợi 116 triệu đồng...



Tháng 9-2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra hai container của Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Số hàng ghi trong tờ khai xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Craven A, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng. Nhưng kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong container trên là 20.000 kg gạo trắng, chỉ có giá trị 190 triệu đồng.

Và khi cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (Giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá, đóng vào hai container nhằm vận chuyển đến hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 hòng đánh tráo hai container đang bị kiểm tra bị lật tẩy.