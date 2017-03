Hết đường chối cãi vì chơi đề bằng... tin nhắn điện thoại

Bị cáo Liên (bìa trái) và Lộc tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22-6. Ảnh: N.NAM

Tòa cũng cho rằng cần nghiêm túc kiểm điểm HĐXX sơ thẩm vì cho bị cáo Nguyễn Văn Lộc hưởng án treo mà không có căn cứ pháp luật (không ghi áp dụng Điều 60 BLHS đối với Lộc vào bản án). Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung đối với bị cáo Liên số tiền 25 triệu đồng, Lộc 10 triệu đồng.

Theo tòa, bị cáo Liên phạm tội nhiều lần nhưng cấp sơ thẩm đã bỏ qua. Bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ nhưng lại được áp dụng điều luật xử dưới khung hình phạt là không có cơ sở. Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo là nguy hiểm hơn hành vi đánh bạc của bị cáo Lộc nhưng mức án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo lại thấp hơn bị cáo Lộc là không đúng. Do đó, tòa chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND quận Ninh Kiều, tăng hình phạt đối với bị cáo Liên. Tuy nhiên, kháng nghị đề nghị cho bị cáo hưởng án treo là không có căn cứ.

Theo cáo trạng, khoảng 16g10 ngày 2-11-2013, công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) kiểm tra bắt quả tang tại phòng trọ của Liên trên đường Phạm Ngũ Lão ba đối tượng nữ đang đánh bài ăn thua bằng tiền. Đồng thời công an thu giữ trong phòng trọ của Liên 8 phơi đề đài Long An ghi ngày 2-11. Kết quả thống kê phơi đề đài Long An ngày 2-11 có tổng số tiền là hơn 7,8 triệu đồng.

Kiểm tra trên điện thoại của Liên có năm tin nhắn ghi đề từ ngày 29-10 đến 1-11-2013, trong đó có 3 tin nhắn ghi đề của Lộc với tổng số tiền chơi là hơn 10 triệu đồng.

Liên khai bắt đầu ghi đề từ tháng 9 đến 1-11-2013, mỗi ngày ghi từ 2-3 triệu đồng, thu lợi trung bình mỗi ngày khoảng 300 ngàn đồng. Ngày 2-11, Liên ghi đề cho 5 người nhưng do những người này chơi đề với số tiền nhỏ, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.