Hoãn xin lỗi vì… có luật sư, nhà báo!

Báo cáo khiến ông Cường yêu cầu công an xã xin lỗi “Nhận thấy đương sự Cường là Việt kiều có quốc tịch nước ngoài, hằng năm về Việt Nam nhiều lần…, không có hoạt động đầu tư gì, không có mối quan hệ qua lại với người dân nơi cư trú, sống khép kín, nhà ở có gắn ba camera quan sát theo dõi các hộ xung quanh, thái độ cố chấp khi làm việc với chính quyền (công an và UBND, các bộ phận chuyên môn) khi đến làm việc thì dùng thiết bị ghi âm… Các nội dung thưa kiện tố cáo chỉ tập trung vào các thành viên gia đình ông Út Hoàng (tức ông Hồ Út Hoàng, nguyên Trưởng Công an xã Trung Chánh - PV)… Qua làm việc, nhận thấy ông Cường có dấu hiệu thần kinh không bình thường, luôn nghi ngờ có người đe dọa tính mạng và tài sản của mình… Qua nắm tình hình được biết trước đây hai bên có quan hệ rất thân thiết. Từ lúc ông Út Hoàng (trưởng công an xã) nghỉ hưu thì ông Cường tỏ thái độ khác thường…”. (Trích báo cáo của Công an xã Trung Chánh tháng 8-2014

và tháng 9-2014 gửi Thanh tra Công an TP.HCM và Công an huyện Hóc Môn) Xin lỗi công khai sao phải ngại! Việc xin lỗi tổ chức công khai thì không hạn chế đối tượng nào cả. Người dân đến dự được thì không lý do gì mà không cho luật sư dự. Và đương nhiên PV có quyền tham dự để đưa tin, miễn là PV xuất trình giấy tờ đúng thủ tục trước khi tác nghiệp. Đã nói xin lỗi công khai sao phải ngại! Luật sư NGUYỄN VĂN NHÀN, Đoàn Luật sư TP.HCM