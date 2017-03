Hoãn xử phúc thẩm vụ bốn công an Kim Nỗ đánh chết nghi can

Bốn cựu công an có mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Đ. TRUNG

Ngay từ sáng sớm, bốn bị cáo là Hoàng Ngọc Tuyên (SN 1980), nguyên phó trưởng Công an xã Kim Nỗ (Đông Anh, TP Hà Nội) cùng 3 bị cáo Nguyễn Trọng Kiên (SN 1991), Đoàn Văn Tuyến (SN 1983), Hoàng Ngọc Thức (SN 1988) đều là cựu công an viên xã Kim Nỗ đã có mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Cả bốn bị cáo đều bị Viện kiểm sát truy tố về tội giết người đối với ông Nguyễn Mậu Thuận (SN 1958) là nạn nhân trong vụ án, ngụ ở thôn Đoài (Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội).

Lý do hoãn phiên tòa được HĐXX đưa ra do không có luật sư bảo vệ cho bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên vì bị bệnh. Tòa đã đề nghị chỉ định luật sư bào chữa nhưng bị cáo Tuyên và các luật sư liên quan không đồng ý, đề nghị hoãn phiên tòa và được HĐXX chấp nhận.



Sau khi HĐXX hoãn phiên tòa, các cựu công an nhanh chóng được đưa về trại giam. Ảnh: Đ. TRUNG

Theo hồ sơ, trưa ngày 30-8-2012, ông Nguyễn Đức Vọng trưởng công an xã Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) đã chỉ đạo một số công an viên đến nhà mời ông Nguyễn Mậu Thuận, ngụ ở Kim Nỗ (Đông Anh) lên trụ sở công an xã để lấy lời khai sau khi nhận được đơn trình báo của người dân tố cáo ông Thuận đánh một người dân địa phương.

Sau khi ông Thuận lên đến trụ sở công an thì ông Vọng đã ra lệnh còng tay, đồng thời bắt buộc đưa về phòng viết tường trình. Sau đó vụ việc được ông Vọng giao cho phó trưởng công an là Hoàng Ngọc Tuyên trực tiếp xử lý vụ việc. Ngay tại phòng làm việc, ông Tuyên đã hỏi ông Thuận về việc đánh người như thế nào, tuy nhiên ông Thuận phủ nhận toàn bộ đơn tố cáo sự việc. Ngay sau đó Tuyên đã dùng tay tát vào mặt ông Thuận.

Đứng ngay bên cạnh, công an viên là Nguyễn Trọng Kiên lấy dùi cui cao su đưa cho Tuyên. Rồi sau đó cả hai thay nhau đánh ông Thuận và bắt ông này khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Khi ông Thuận không khai, hai công an viên khác là Hoàng Ngọc Thức, Đoàn Văn Tuyến cùng tham gia vào quá trình xét hỏi đối với ông Thuận. Tuy nhiên ông Thuận không khai nhận và chửi bới nên Trọng Kiên đã dùng dùi cui thúc mạnh vào ngực ông Thuận, khiến ông này ngã ngửa ra phía sau làm chiếc ghế gỗ bị gãy.

Chưa dùng lại, Tuyên, Tuyến, Kiên, Thức tiếp tục kéo ông Thuận lên khóa cả tay lẫn chân vào một chiếc ghế khác rồi dùng dùi cui đánh mạnh vào bên đùi, đồng thời dùng bút bi kẹp vào các ngón tay của ông Thuận để tra tấn. Đến chiều cùng ngày, Tuyên vẫn không lấy được lời khai nên đã chủ động gọi cho trưởng công an báo cáo sự việc ông Thuận say rượu nên không thể làm việc được.

Khi quay lại trụ sở kiểm tra, ông Vọng thấy ông Thuận bị khóa hay tay, hai chân nên đã yêu cầu công an viên đưa ông Thuận lên giường và gọi người đi cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến nơi, y tá đã phát hiện toàn thân ông Thuận lạnh ngắt, không còn nhịp thở và huyết áp.

Nguyên nhân cái chết của ông Thuận được Bệnh viện Đa khoa Đông Anh xác nhận: da lạnh, tím toàn thân, huyết áp không đo được, nhịp thở không thấy, đồng tử giãn tối đa, không có phản xạ ánh sáng, ngừng tuần hoàn ngoại biên. Kết luận của Viện khoa học hình sự cũng kết luận nạn nhân bị thương tích tụ máu lên hai đùi, mu bàn tay, ngực, gãy xương sườn số 5,6,7 bên phải dẫn đến cái chết do suy hô hấp trên cơ sở nạn nhân có bệnh mạch vành thiếu máu cơ tim, bệnh xơ vòng giai đoạn phát triển.

Đến tháng 9-2014, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên 17 năm tù giam, Nguyễn Trọng Kiên 16 năm tù giam và Đoàn Văn Tuyến, Hoàng Ngọc Thức, mỗi bị cáo nhận mức án 8 năm tù giam.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, HĐXX tuyên các bị cáo chỉ liên đới bồi thường số tiền là 107 triệu tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần, không chấp nhận các yêu cầu còn lại.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới cấp dưỡng cho con gái nhỏ của ông Thuận (sinh năm 2003) mỗi tháng 1 triệu đồng đến năm cháu 18 tuổi; cấp dưỡng cho bố ông Thuận mỗi tháng 400 ngàn đồng.