Hôm nay, Vũ ‘nhôm’ và Út ‘trọc’ cùng ra tòa

Tòa án quân sự quân khu thủ đô chuẩn bị nơi xử chu đáo Trao đổi với PV về công tác xét xử vụ án Út “trọc”, ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh án Tòa án quân sự Quân khu thủ đô, cho biết đơn vị này đã chuẩn bị phòng xử, bố trí người phục vụ sẵn sàng để Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử vụ án. Về lý do tại sao Tòa án quân sự Quân khu 7 không xét xử vụ án trong TP.HCM mà lại chuyển ra Hà Nội, ông Tiến nói ông không biết. “Theo chỉ đạo của cấp trên và theo đề nghị của Tòa án quân sự Quân khu 7 thì chúng tôi chuẩn bị địa điểm xét xử thôi. Còn các vấn đề liên quan đến nội dung vụ án thì không phải việc của chúng tôi”. Một nguồn tin am hiểu về công tác xét xử thì cho rằng việc xét xử vụ án ở ngoài trụ sở tòa án có thẩm quyền xét xử là chuyện bình thường. “Có thể trong vụ án này các bị can đều bị tạm giam ở Hà Nội thì để thuận lợi cho công tác xét xử, HĐXX từ Quân khu 7 ra đây xử sẽ tiện hơn là xử trong đó. Tôi nghĩ những vụ án đặc biệt thế này sẽ có lãnh đạo chặt chẽ từ Quân ủy Trung ương” - nguồn tin bình luận. N.NHÂN - T.PHAN