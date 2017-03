Hôm nay, xử phúc thẩm vụ dùng nhục hình ở Sóc Trăng

Trước đó, vào ngày 7-10-2015, TAND tỉnh Sóc Trăng sau năm ngày xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân (39 tuổi, nguyên đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng) một năm sáu tháng tù, Triệu Tuấn Hưng (35 tuổi, nguyên đội phó) hai năm tù về tội dùng nhục hình (Điều 298 BLHS). Phạm Văn Núi (58 tuổi, nguyên kiểm sát viên VKSND tỉnh Sóc Trăng) cũng bị tòa phạt một năm cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285 BLHS). Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc hai bị cáo Quân và Hưng phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tổn thất về tinh thần cho hai người bị hại Khâu Sóc và Thạch Sô Phách mỗi người 11,5 triệu đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo Quân và Hưng đã kháng cáo kêu oan. Riêng bị cáo Phạm Văn Núi, do không kháng cáo, cũng không bị kháng nghị nên dự kiến sẽ không phải ra tòa.



Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo hồ sơ, ngày 6-7-2013, anh Lý Văn Dũng (chạy xe ôm ở thị trấn Trần Đề) được phát hiện nằm chết bên vệ đường với nhiều vết dao đâm. Sau đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam bảy thanh niên để điều tra về hành vi giết người. Khi vụ án sắp đưa ra tòa xét xử thì bất ngờ có hai cô gái là Lê Thị Mỹ Duyên (ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) và Phạm Thị Kim Xuyến đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận việc giết nạn nhân Lý Văn Dũng để cướp tài sản. Sau khi xác minh, điều tra hành vi của Duyên và Xuyến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt hai người này. Đồng thời, ngày 25-1-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra với bảy bị can bị bắt trước đó.

Bảy thanh niên được giải oan và tố giác bị cán bộ công an dùng nhục hình ép nhận tội giết anh Dũng.